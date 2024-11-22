https://ria.ru/20241122/lavrov-1985205407.html
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии - РИА Новости, 22.11.2024
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков подписали заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:42
2024-11-22T14:42
2024-11-22T14:42
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БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков подписали заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передает корреспондент РИА Новости. Лавров ранее сообщал, что к следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Кроме того, министры подписали декларацию о повышении роли международного права и о руководящих принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий таких мер. В числе подписанных главами дипведомств документов есть и план консультаций между МИД Белоруссии МИД РФ на 2025 год, а также постановление совместного заседания коллегии министерств. Заседания коллегий МИД России и Белоруссии стали с 2000-го года ежегодными, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
https://ria.ru/20241111/lavrov-1983065230.html
https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981128313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, москва, сергей лавров, максим рыженков, шос, брикс, в мире
Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков, ШОС, БРИКС, В мире
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии
Лавров и глава МИД Белоруссии договорились об общем видении Евразийской хартии
БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков подписали заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров ранее сообщал, что к следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.
Кроме того, министры подписали декларацию о повышении роли международного права и о руководящих принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий таких мер.
В числе подписанных главами дипведомств документов есть и план консультаций между МИД Белоруссии МИД РФ на 2025 год, а также постановление совместного заседания коллегии министерств.
Заседания коллегий МИД России и Белоруссии стали с 2000-го года ежегодными, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы
и Минска
на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком
в многосторонних форматах с упором на ШОС
, БРИКС
, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.