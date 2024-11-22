Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985205407.html
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии - РИА Новости, 22.11.2024
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков подписали заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:42
2024-11-22T14:42
белоруссия
россия
москва
сергей лавров
максим рыженков
шос
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков подписали заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передает корреспондент РИА Новости. Лавров ранее сообщал, что к следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Кроме того, министры подписали декларацию о повышении роли международного права и о руководящих принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий таких мер. В числе подписанных главами дипведомств документов есть и план консультаций между МИД Белоруссии МИД РФ на 2025 год, а также постановление совместного заседания коллегии министерств. Заседания коллегий МИД России и Белоруссии стали с 2000-го года ежегодными, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
https://ria.ru/20241111/lavrov-1983065230.html
https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981128313.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, москва, сергей лавров, максим рыженков, шос, брикс, в мире
Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков, ШОС, БРИКС, В мире
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали заявление по Евразийской хартии

Лавров и глава МИД Белоруссии договорились об общем видении Евразийской хартии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков подписали заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров ранее сообщал, что к следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности
11 ноября, 13:07
Кроме того, министры подписали декларацию о повышении роли международного права и о руководящих принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий таких мер.
В числе подписанных главами дипведомств документов есть и план консультаций между МИД Белоруссии МИД РФ на 2025 год, а также постановление совместного заседания коллегии министерств.
Заседания коллегий МИД России и Белоруссии стали с 2000-го года ежегодными, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Сийярто призвал мир вернуться к евразийскому сотрудничеству
31 октября, 13:22
 
БелоруссияРоссияМоскваСергей ЛавровМаксим РыженковШОСБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала