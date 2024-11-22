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Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров - РИА Новости, 22.11.2024
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14:37 22.11.2024 (обновлено: 14:51 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985204969.html
Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров
Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров - РИА Новости, 22.11.2024
Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что демократы в США хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:37
2024-11-22T14:51
сша
россия
сергей лавров
брянская область
джо байден
владимир путин
евросоюз
вооруженные силы украины
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что демократы в США хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации."Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации: в поставках ATACMS и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и скальпы, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить, как можно более плохое наследство следующей администрации", - сказал Лавров на пресс-конференции, подчеркнув, что "у партии демократов, видимо, это в крови".Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985161989.html
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сша, россия, сергей лавров, брянская область, джо байден, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, рбк (медиагруппа), в мире
США, Россия, Сергей Лавров, Брянская область, Джо Байден, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, РБК (медиагруппа), В мире
Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров

Лавров: демократы хотят оставить плохое наследство будущей администрации США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что демократы в США хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации.
"Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации: в поставках ATACMS и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и скальпы, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить, как можно более плохое наследство следующей администрации", - сказал Лавров на пресс-конференции, подчеркнув, что "у партии демократов, видимо, это в крови".
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
НАТО и Украина проведут встречу на фоне удара "Орешником", пишут СМИ
Вчера, 12:15
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Вчера, 12:17
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Страны НАТО пропустили давно ожидаемый удар
Вчера, 08:00
 
СШАРоссияСергей ЛавровБрянская областьДжо БайденВладимир ПутинЕвросоюзВооруженные силы УкраиныРБК (медиагруппа)В мире
 
 
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