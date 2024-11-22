https://ria.ru/20241122/lavrov-1985204969.html

Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров

Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров - РИА Новости, 22.11.2024

Будущей администрации США достанется плохое наследство, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что демократы в США хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:37

2024-11-22T14:37

2024-11-22T14:51

сша

россия

сергей лавров

брянская область

джо байден

владимир путин

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753387486_0:14:3106:1761_1920x0_80_0_0_55ec4b2d3c307cf2297a20cde29795e7.jpg

БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что демократы в США хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации."Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации: в поставках ATACMS и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и скальпы, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить, как можно более плохое наследство следующей администрации", - сказал Лавров на пресс-конференции, подчеркнув, что "у партии демократов, видимо, это в крови".Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985161989.html

https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html

https://ria.ru/20241122/udar-1985106751.html

сша

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, сергей лавров, брянская область, джо байден, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, рбк (медиагруппа), в мире