https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html

Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров

Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2024

Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров

Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-22T14:28

2024-11-22T14:28

2024-11-23T00:23

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

россия

днепропетровск

ссср

владимир путин

сергей лавров

владимир зеленский

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БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров."Что касается реакции на наш ответ — я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации", — подчеркнул он.Министр отметил, что для Зеленского полезно "быть поближе к реальности и ощущать ее на своей шкуре".В четверг Владимир Путин сообщил об успешном испытании в зоне спецоперации новой баллистической ракеты "Орешник". Уточняется, что снаряд использовался в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Президент указал, что военные поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

россия

днепропетровск

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