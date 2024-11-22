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Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2024
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14:28 22.11.2024 (обновлено: 00:23 23.11.2024)
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2024
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T14:28
2024-11-23T00:23
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
россия
днепропетровск
ссср
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
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БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.&quot;Что касается реакции на наш ответ — я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации&quot;, — подчеркнул он.Министр отметил, что для Зеленского полезно "быть поближе к реальности и ощущать ее на своей шкуре".В четверг Владимир Путин сообщил об успешном испытании в зоне спецоперации новой баллистической ракеты "Орешник". Уточняется, что снаряд использовался в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Президент указал, что военные поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, в мире
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Россия, Днепропетровск, СССР, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров

Лавров: Зеленский испугался ответа России на удар дальнобойными ракетами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.
«

"Что касается реакции на наш ответ — я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации", — подчеркнул он.

Министр отметил, что для Зеленского полезно "быть поближе к реальности и ощущать ее на своей шкуре".
В четверг Владимир Путин сообщил об успешном испытании в зоне спецоперации новой баллистической ракеты "Орешник". Уточняется, что снаряд использовался в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Президент указал, что военные поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
Вчера, 09:54
 
Ракета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"РоссияДнепропетровскСССРВладимир ПутинСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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