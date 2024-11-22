https://ria.ru/20241122/lavrov-1985202943.html
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2024
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T14:28
2024-11-22T14:28
2024-11-23T00:23
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
россия
днепропетровск
ссср
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
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БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь России, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров."Что касается реакции на наш ответ — я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации", — подчеркнул он.Министр отметил, что для Зеленского полезно "быть поближе к реальности и ощущать ее на своей шкуре".В четверг Владимир Путин сообщил об успешном испытании в зоне спецоперации новой баллистической ракеты "Орешник". Уточняется, что снаряд использовался в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Президент указал, что военные поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", россия, днепропетровск, ссср, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, в мире
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Россия, Днепропетровск, СССР, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский испугался ответа на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
Лавров: Зеленский испугался ответа России на удар дальнобойными ракетами