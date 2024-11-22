https://ria.ru/20241122/lavrov-1985160309.html

Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости - РИА Новости, 22.11.2024

Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости, передает... РИА Новости, 22.11.2024

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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра и роты почетного караула. Также цветы возложили члены белорусской и российской делегаций. После церемонии здесь же, в стенах Брестской крепости, министры встретятся и пообщаются с молодежным активом Брестского региона. Лавров 21-22 ноября находится с визитом в Бресте, где в пятницу примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии. Как раннее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, программой Лаврова предусмотрена встреча с его белорусским коллегой Максимом Рыженковым для обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. В ходе встречи главы МИД обсудят подготовку намеченного на начало декабря заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.

https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html

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Возложение цветов к Вечному огню в Брестской крепости главами МИД России и Белоруссии Главы МИД России и Белоруссии Лавров и Рыженков возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости, передает корреспондент РИА Новости 2024-11-22T12:12 true PT0M42S

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россия, белоруссия, брест, сергей лавров, максим рыженков, мария захарова, шос, брикс, в мире