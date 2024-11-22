https://ria.ru/20241122/laos-1985287875.html
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем - РИА Новости, 22.11.2024
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем
Шесть иностранных туристов погибли из-за отравления алкоголем в городе Ванг-Вьенг в Лаосе, пишет местная газета Vientiane Times. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:23
2024-11-22T21:23
2024-11-22T21:48
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Шесть иностранных туристов погибли из-за отравления алкоголем в городе Ванг-Вьенг в Лаосе, пишет местная газета Vientiane Times. "Сотрудники правоохранительных органов проводят детальное расследование по факту, предположительно, плохих напитков, от которых, по предварительным данным, погибли шесть иностранных граждан, отдыхавших в Ванг-Вьенге", — говорится в публикации.Жертвами массового отравления стали граждане Австралии, Дании, Великобритании и США. Кроме того, в больницы попали еще девять человек. Предположительно, они отравились некачественным алкоголем, содержащим метанол. Сообщается, что власти Лаоса проводят детальное расследование для выявления причины трагедии. В субботу делегация сотрудников Министерства информации, культуры и туризма провинции Вьентьян совместно со СМИ прибудут в Ванг-Вьенг, чтобы разобраться в ситуации и обнародовать результаты расследования.
https://ria.ru/20241114/bali-1983835013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, лаос, австралия, дания, в мире, туризм
Туризм, Здоровье - Общество, Лаос, Австралия, Дания, В мире, Туризм
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем
Vientiane Times: в Лаосе шесть иностранных туристов отравились алкоголем