https://ria.ru/20241122/laos-1985287875.html

В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем

В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем - РИА Новости, 22.11.2024

В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем

Шесть иностранных туристов погибли из-за отравления алкоголем в городе Ванг-Вьенг в Лаосе, пишет местная газета Vientiane Times. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:23

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Шесть иностранных туристов погибли из-за отравления алкоголем в городе Ванг-Вьенг в Лаосе, пишет местная газета Vientiane Times. "Сотрудники правоохранительных органов проводят детальное расследование по факту, предположительно, плохих напитков, от которых, по предварительным данным, погибли шесть иностранных граждан, отдыхавших в Ванг-Вьенге", — говорится в публикации.Жертвами массового отравления стали граждане Австралии, Дании, Великобритании и США. Кроме того, в больницы попали еще девять человек. Предположительно, они отравились некачественным алкоголем, содержащим метанол. Сообщается, что власти Лаоса проводят детальное расследование для выявления причины трагедии. В субботу делегация сотрудников Министерства информации, культуры и туризма провинции Вьентьян совместно со СМИ прибудут в Ванг-Вьенг, чтобы разобраться в ситуации и обнародовать результаты расследования.

https://ria.ru/20241114/bali-1983835013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, лаос, австралия, дания, в мире, туризм