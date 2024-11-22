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В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем - РИА Новости, 22.11.2024
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Туризм
 
21:23 22.11.2024 (обновлено: 21:48 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/laos-1985287875.html
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем - РИА Новости, 22.11.2024
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем
Шесть иностранных туристов погибли из-за отравления алкоголем в городе Ванг-Вьенг в Лаосе, пишет местная газета Vientiane Times. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:23
2024-11-22T21:48
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Шесть иностранных туристов погибли из-за отравления алкоголем в городе Ванг-Вьенг в Лаосе, пишет местная газета Vientiane Times. &quot;Сотрудники правоохранительных органов проводят детальное расследование по факту, предположительно, плохих напитков, от которых, по предварительным данным, погибли шесть иностранных граждан, отдыхавших в Ванг-Вьенге&quot;, — говорится в публикации.Жертвами массового отравления стали граждане Австралии, Дании, Великобритании и США. Кроме того, в больницы попали еще девять человек. Предположительно, они отравились некачественным алкоголем, содержащим метанол. Сообщается, что власти Лаоса проводят детальное расследование для выявления причины трагедии. В субботу делегация сотрудников Министерства информации, культуры и туризма провинции Вьентьян совместно со СМИ прибудут в Ванг-Вьенг, чтобы разобраться в ситуации и обнародовать результаты расследования.
https://ria.ru/20241114/bali-1983835013.html
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здоровье - общество, лаос, австралия, дания, в мире, туризм
Туризм, Здоровье - Общество, Лаос, Австралия, Дания, В мире, Туризм
В Лаосе шесть туристов отравились алкоголем

Vientiane Times: в Лаосе шесть иностранных туристов отравились алкоголем

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / LaosЛаос
Лаос - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Laos
Лаос. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Шесть иностранных туристов погибли из-за отравления алкоголем в городе Ванг-Вьенг в Лаосе, пишет местная газета Vientiane Times.
«

"Сотрудники правоохранительных органов проводят детальное расследование по факту, предположительно, плохих напитков, от которых, по предварительным данным, погибли шесть иностранных граждан, отдыхавших в Ванг-Вьенге", — говорится в публикации.

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Жертвами массового отравления стали граждане Австралии, Дании, Великобритании и США. Кроме того, в больницы попали еще девять человек. Предположительно, они отравились некачественным алкоголем, содержащим метанол.
Сообщается, что власти Лаоса проводят детальное расследование для выявления причины трагедии. В субботу делегация сотрудников Министерства информации, культуры и туризма провинции Вьентьян совместно со СМИ прибудут в Ванг-Вьенг, чтобы разобраться в ситуации и обнародовать результаты расследования.
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