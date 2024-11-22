https://ria.ru/20241122/lada-1985148576.html

Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность

Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность - РИА Новости, 22.11.2024

Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность

Генеральный директор тольяттинской "Лады" Александр Чеботарев покинет свою должность, об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:13

2024-11-22T11:13

2024-11-22T11:13

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор тольяттинской "Лады" Александр Чеботарев покинет свою должность, об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Ранее "Лада" объявила об уходе главного тренера Олега Браташа. Контракт с 58-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Зубов, ранее работавший в тренерском штабе Браташа. "Генеральный директор "Лады" Александр Викторович Чеботарев покидает свою должность. Новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками. Будут еще и другие кадровые решения", - написал глава региона. Такое решение было принято на встрече с болельщиками "Лады", которая прошла после матча с уфимским "Салаватом Юлаевым", состоявшегося в четверг. Федорищев добавил, что в ближайшее время в команде будет назначен новый главный тренер. В наблюдательный совет "Лады" также планируется включить представителя болельщиков, которого они выберут сами. "Чтобы болельщики не только знали и понимали, какие решения принимаются по клубу, почему, но и имели возможность участвовать в судьбе "Лады", - отметил Федорищев. Губернатор добавил, что "Ладе" планируется найти новых крупных спонсоров, при этом поддержка из областного бюджета сохранится и будет существенной. "Лада" будет играть в КХЛ. Мы будем делать всё возможное, чтобы наша команда становилась сильнее, боролась за топовые позиции. Для этого создадим клубу необходимые условия, в том числе финансовые", - написал глава региона. "Лада" с 25 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

https://ria.ru/20241118/fedorischev-1984405613.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев