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Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность - РИА Новости, 22.11.2024
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11:13 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/lada-1985148576.html
Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность
Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность - РИА Новости, 22.11.2024
Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность
Генеральный директор тольяттинской "Лады" Александр Чеботарев покинет свою должность, об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:13
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самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор тольяттинской "Лады" Александр Чеботарев покинет свою должность, об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Ранее "Лада" объявила об уходе главного тренера Олега Браташа. Контракт с 58-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Зубов, ранее работавший в тренерском штабе Браташа. "Генеральный директор "Лады" Александр Викторович Чеботарев покидает свою должность. Новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками. Будут еще и другие кадровые решения", - написал глава региона. Такое решение было принято на встрече с болельщиками "Лады", которая прошла после матча с уфимским "Салаватом Юлаевым", состоявшегося в четверг. Федорищев добавил, что в ближайшее время в команде будет назначен новый главный тренер. В наблюдательный совет "Лады" также планируется включить представителя болельщиков, которого они выберут сами. "Чтобы болельщики не только знали и понимали, какие решения принимаются по клубу, почему, но и имели возможность участвовать в судьбе "Лады", - отметил Федорищев. Губернатор добавил, что "Ладе" планируется найти новых крупных спонсоров, при этом поддержка из областного бюджета сохранится и будет существенной. "Лада" будет играть в КХЛ. Мы будем делать всё возможное, чтобы наша команда становилась сильнее, боролась за топовые позиции. Для этого создадим клубу необходимые условия, в том числе финансовые", - написал глава региона. "Лада" с 25 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев: гендиректор "Лады" Чеботарев покидает должность

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкГлава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев
Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральный директор тольяттинской "Лады" Александр Чеботарев покинет свою должность, об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Ранее "Лада" объявила об уходе главного тренера Олега Браташа. Контракт с 58-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Зубов, ранее работавший в тренерском штабе Браташа.
"Генеральный директор "Лады" Александр Викторович Чеботарев покидает свою должность. Новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками. Будут еще и другие кадровые решения", - написал глава региона.
Такое решение было принято на встрече с болельщиками "Лады", которая прошла после матча с уфимским "Салаватом Юлаевым", состоявшегося в четверг.
Федорищев добавил, что в ближайшее время в команде будет назначен новый главный тренер. В наблюдательный совет "Лады" также планируется включить представителя болельщиков, которого они выберут сами. "Чтобы болельщики не только знали и понимали, какие решения принимаются по клубу, почему, но и имели возможность участвовать в судьбе "Лады", - отметил Федорищев.
Губернатор добавил, что "Ладе" планируется найти новых крупных спонсоров, при этом поддержка из областного бюджета сохранится и будет существенной.
"Лада" будет играть в КХЛ. Мы будем делать всё возможное, чтобы наша команда становилась сильнее, боролась за топовые позиции. Для этого создадим клубу необходимые условия, в том числе финансовые", - написал глава региона.
"Лада" с 25 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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