Рейтинг@Mail.ru
Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:06 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kvalifikatsiya-1985228550.html
Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону
Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.11.2024
Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону
Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону по программе развития управленческих компетенций участников кадрового резерва, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:06
2024-11-22T16:06
ростовская область
игорь гуськов
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_0:0:3534:1988_1920x0_80_0_0_3c7b37271febe5e88f165a1dfa271105.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону по программе развития управленческих компетенций участников кадрового резерва, сообщает правительство Ростовской области. В Ростове-на-Дону, в "Точке кипения", была организована работа по программе повышения квалификации "Развитие управленческих компетенций участников кадрового резерва: муниципальный уровень". "В течение двух дней заместители руководителей органов местного самоуправления, руководители муниципальных предприятий и учреждений работали в командах, тренировали управленческие навыки и расширяли базовые знания, необходимые для потенциальных глав муниципалитетов", - говорится в сообщении. Программа является продолжением цикла обучающих мероприятий, направленных на развитие муниципального управления и укрепление кадрового потенциала на местах, уточнили в областном правительстве. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в масштабах страны сегодня созданы все условия для подготовки и обучения управленцев различных уровней. Так, по поручению президента РФ в июле текущего года на базе Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС создан центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих. На сегодняшний день уже семь человек, ранее проходивших обучение, назначены на вышестоящие должности. Четверо из них стали главами администраций в Гукове, Волгодонском, Мартыновском и Советском районах. Всего из резерва повышение получили 17 человек. "Без грамотных, квалифицированных кадров сегодня невозможно эффективное решение вопросов, возложенных на муниципалитеты. Ваше обучение направлено на развитие профессиональных компетенций потенциальных руководителей муниципалитетов и построено с учетом новелл организации местного самоуправления, укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, организации технологий общения с населением и рисков, неизбежно возникающих в процессе управления", - сказал Гуськов.
https://ria.ru/20241121/mfts-1984958157.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939076460_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3cb544446b09bc33bc96a3d4f95d0c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь гуськов, ростов-на-дону
Ростовская область , Игорь Гуськов, Ростов-на-Дону

Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону по программе развития управленческих компетенций участников кадрового резерва, сообщает правительство Ростовской области.
В Ростове-на-Дону, в "Точке кипения", была организована работа по программе повышения квалификации "Развитие управленческих компетенций участников кадрового резерва: муниципальный уровень".
"В течение двух дней заместители руководителей органов местного самоуправления, руководители муниципальных предприятий и учреждений работали в командах, тренировали управленческие навыки и расширяли базовые знания, необходимые для потенциальных глав муниципалитетов", - говорится в сообщении.
Программа является продолжением цикла обучающих мероприятий, направленных на развитие муниципального управления и укрепление кадрового потенциала на местах, уточнили в областном правительстве.
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
МФЦ Ростовской области подключили к справочному номеру 122
21 ноября, 10:50
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в масштабах страны сегодня созданы все условия для подготовки и обучения управленцев различных уровней. Так, по поручению президента РФ в июле текущего года на базе Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС создан центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих.
На сегодняшний день уже семь человек, ранее проходивших обучение, назначены на вышестоящие должности. Четверо из них стали главами администраций в Гукове, Волгодонском, Мартыновском и Советском районах. Всего из резерва повышение получили 17 человек.
"Без грамотных, квалифицированных кадров сегодня невозможно эффективное решение вопросов, возложенных на муниципалитеты. Ваше обучение направлено на развитие профессиональных компетенций потенциальных руководителей муниципалитетов и построено с учетом новелл организации местного самоуправления, укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, организации технологий общения с населением и рисков, неизбежно возникающих в процессе управления", - сказал Гуськов.
 
Ростовская областьИгорь ГуськовРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала