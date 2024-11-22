https://ria.ru/20241122/kvalifikatsiya-1985228550.html

Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону

Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.11.2024

Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону

Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону по программе развития управленческих компетенций участников кадрового резерва, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:06

2024-11-22T16:06

2024-11-22T16:06

ростовская область

игорь гуськов

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Представители муниципалитетов повысили квалификацию в Ростове-на-Дону по программе развития управленческих компетенций участников кадрового резерва, сообщает правительство Ростовской области. В Ростове-на-Дону, в "Точке кипения", была организована работа по программе повышения квалификации "Развитие управленческих компетенций участников кадрового резерва: муниципальный уровень". "В течение двух дней заместители руководителей органов местного самоуправления, руководители муниципальных предприятий и учреждений работали в командах, тренировали управленческие навыки и расширяли базовые знания, необходимые для потенциальных глав муниципалитетов", - говорится в сообщении. Программа является продолжением цикла обучающих мероприятий, направленных на развитие муниципального управления и укрепление кадрового потенциала на местах, уточнили в областном правительстве. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в масштабах страны сегодня созданы все условия для подготовки и обучения управленцев различных уровней. Так, по поручению президента РФ в июле текущего года на базе Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС создан центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих. На сегодняшний день уже семь человек, ранее проходивших обучение, назначены на вышестоящие должности. Четверо из них стали главами администраций в Гукове, Волгодонском, Мартыновском и Советском районах. Всего из резерва повышение получили 17 человек. "Без грамотных, квалифицированных кадров сегодня невозможно эффективное решение вопросов, возложенных на муниципалитеты. Ваше обучение направлено на развитие профессиональных компетенций потенциальных руководителей муниципалитетов и построено с учетом новелл организации местного самоуправления, укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, организации технологий общения с населением и рисков, неизбежно возникающих в процессе управления", - сказал Гуськов.

https://ria.ru/20241121/mfts-1984958157.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь гуськов, ростов-на-дону