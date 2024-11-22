https://ria.ru/20241122/kurskaya-1985244094.html

С Украины в Россию вернулись 46 жителей Курской области

С Украины в Россию вернулись 46 жителей Курской области - РИА Новости, 22.11.2024

С Украины в Россию вернулись 46 жителей Курской области

В Россию вернули 46 жителей Курской области, насильно вывезенных украинскими военными, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:16

2024-11-22T17:16

2024-11-22T18:39

специальная военная операция на украине

курская область

россия

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Россию вернули 46 жителей Курской области, насильно вывезенных украинскими военными, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Сегодня в Россию с Украины в результате переговорного процесса с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области", — написала она в Telegram-канале.Москалькова подчеркнула, что эту гуманитарную акцию осуществили усилиями администрации президента России, Минобороны, Министерства иностранных дел, спецслужб и белорусских госорганов. "Находились в тесной связи с губернатором Курской области Алексеем Смирновым. Особенно отмечаю роль МККК, который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта", — добавила омбудсмен.Уточняется, что среди возвращенных есть инвалид-колясочник и 12 детей, один из которых новорожденный, а другому меньше трех лет.Как сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, сейчас освобожденные направляются в сторону белорусско-российской границы. В России им подготовили первичную гуманитарную помощь.В октябре Москалькова заявила, что аппарат уполномоченного по правам человека получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Она назвала такие действия Киева грубым нарушением Женевской конвенции и позднее обратилась по этому вопросу к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.Омбудсмен добавила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тысяч человек, из них около 12 тысяч находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Еще порядка 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он отметил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241120/vsu--1984898154.html

https://ria.ru/20241115/sredstva-1983979938.html

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Прибытие жителей Курской области, вернувшихся с Украины Прибытие жителей Курской области, вернувшихся с Украины 2024-11-22T17:16 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, общество