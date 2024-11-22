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Москалькова рассказала, как вернувшиеся россияне переходили границу - РИА Новости, 22.11.2024
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19:37 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kursk-1985268833.html
Москалькова рассказала, как вернувшиеся россияне переходили границу
Москалькова рассказала, как вернувшиеся россияне переходили границу - РИА Новости, 22.11.2024
Москалькова рассказала, как вернувшиеся россияне переходили границу
Вернувшиеся с территории Украины жители Курской области переходили границу через пункт пропуска Новая Гута в Гомельской области Белоруссии, следует из видео,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:37
2024-11-22T19:37
общество
здоровье - общество
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вернувшиеся с территории Украины жители Курской области переходили границу через пункт пропуска Новая Гута в Гомельской области Белоруссии, следует из видео, опубликованного уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что 46 жителей Курской области вернулись в Россию в результате переговорного процесса с украинской стороной. По ее словам, они были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Все это время сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения людей. Москалькова опубликовала в Telegram-канале кадры, на которых жителей Курской области на автобусах привозят в пункт пропуска Новая Гута в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины. Здесь, рассказала Москалькова, был оборудован автобус для дальнейшего их передвижения. Для вернувшихся приготовили воду и продуктовые наборы, для детей - отдельное необходимое питание. "Конечно, мы сейчас еще поволнуемся, как они пройдут границу. Но осталось уже немного ждать, надеемся, что все пройдет хорошо", - сказала Москалькова на опубликованном видео. Вернувшихся жителей Курской области встречали автомобили скорой помощи, сотрудники Международного комитета Красного Креста и сотрудники офиса уполномоченного по правам человека в РФ. "Мы счастливы, что вы здесь уже в надежном месте. С ребенком, с подарками. Подарки - это наши белорусские друзья", - сказала Москалькова одной из вернувшихся жительниц Курской области Татьяне. Москалькова пожелала ей доброго пути. Одну из вернувшихся жительниц Курской области забрала скорая помощь. Москалькова проверила наличие всех необходимых медикаментов и лично проводила женщину, пообещала ей, что сопроводит всех вернувшихся до Курска. "Благодарим вас. Это огромная, огромная работа", - сказала ей женщина.
https://ria.ru/20241122/kurskaya-1985244094.html
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общество, здоровье - общество, курская область, россия, украина, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
Общество, Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова рассказала, как вернувшиеся россияне переходили границу

Москалькова: вернувшиеся куряне переходили границу через пункт Новая Гута

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вернувшиеся с территории Украины жители Курской области переходили границу через пункт пропуска Новая Гута в Гомельской области Белоруссии, следует из видео, опубликованного уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что 46 жителей Курской области вернулись в Россию в результате переговорного процесса с украинской стороной. По ее словам, они были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения на Курскую область в августе. Все это время сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения людей.
Прибытие жителей Курской области, вернувшихся с Украины - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
С Украины в Россию вернулись 46 жителей Курской области
Вчера, 17:16
Москалькова опубликовала в Telegram-канале кадры, на которых жителей Курской области на автобусах привозят в пункт пропуска Новая Гута в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины. Здесь, рассказала Москалькова, был оборудован автобус для дальнейшего их передвижения. Для вернувшихся приготовили воду и продуктовые наборы, для детей - отдельное необходимое питание.
"Конечно, мы сейчас еще поволнуемся, как они пройдут границу. Но осталось уже немного ждать, надеемся, что все пройдет хорошо", - сказала Москалькова на опубликованном видео.
Вернувшихся жителей Курской области встречали автомобили скорой помощи, сотрудники Международного комитета Красного Креста и сотрудники офиса уполномоченного по правам человека в РФ.
"Мы счастливы, что вы здесь уже в надежном месте. С ребенком, с подарками. Подарки - это наши белорусские друзья", - сказала Москалькова одной из вернувшихся жительниц Курской области Татьяне. Москалькова пожелала ей доброго пути.
Одну из вернувшихся жительниц Курской области забрала скорая помощь. Москалькова проверила наличие всех необходимых медикаментов и лично проводила женщину, пообещала ей, что сопроводит всех вернувшихся до Курска. "Благодарим вас. Это огромная, огромная работа", - сказала ей женщина.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоКурская областьРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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