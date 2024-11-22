https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html

В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате"

В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате" - РИА Новости, 22.11.2024

В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате"

Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в Курскую область, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:03

2024-11-22T06:03

2024-11-22T13:06

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя — РИА Новости. Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в Курскую область, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы "Пресса", которая воюет в составе спецназа "Ахмат"."По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Думаю, противнику в принципе все равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что речь идет о переброске в Курскую область украинского спецподразделения БПЛА "Птицы Мадьяра". Как отметил Сальза, боевики этого подразделения оснащаются европейскими странами и США."Вот на этом оборудовании они производят минирование, производят различные подрывы, диверсии, боремся с этим, — рассказал боец.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34,5 тысячи военнослужащих и 215 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241121/obstrel-1984989234.html

https://ria.ru/20241121/putin-1985083011.html

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курская область, россия, европа