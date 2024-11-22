Рейтинг@Mail.ru
В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате" - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 22.11.2024 (обновлено: 13:06 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html
В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате"
В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате" - РИА Новости, 22.11.2024
В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате"
Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в Курскую область, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:03
2024-11-22T13:06
специальная военная операция на украине
курская область
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя — РИА Новости. Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в Курскую область, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы "Пресса", которая воюет в составе спецназа "Ахмат"."По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Думаю, противнику в принципе все равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что речь идет о переброске в Курскую область украинского спецподразделения БПЛА "Птицы Мадьяра". Как отметил Сальза, боевики этого подразделения оснащаются европейскими странами и США."Вот на этом оборудовании они производят минирование, производят различные подрывы, диверсии, боремся с этим, — рассказал боец.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34,5 тысячи военнослужащих и 215 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241121/obstrel-1984989234.html
https://ria.ru/20241121/putin-1985083011.html
курская область
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Европа
В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате"

Боец "Ахмата": в Курскую область переброшен элитный батальон ВСУ "Птицы Мадьяра"

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя — РИА Новости. Элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра" переброшен в Курскую область, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы "Пресса", которая воюет в составе спецназа "Ахмат".
«
"По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Думаю, противнику в принципе все равно — мирные здесь будут жители, либо это будут животные, либо это будет военная сила", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что речь идет о переброске в Курскую область украинского спецподразделения БПЛА "Птицы Мадьяра". Как отметил Сальза, боевики этого подразделения оснащаются европейскими странами и США.
Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области
21 ноября, 13:10
"Вот на этом оборудовании они производят минирование, производят различные подрывы, диверсии, боремся с этим, — рассказал боец.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 20 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 34,5 тысячи военнослужащих и 215 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин рассказал об атаках на Курскую и Брянскую области
21 ноября, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала