https://ria.ru/20241122/kurenie-1985229454.html

В Киргизии запретят курение электронных сигарет

В Киргизии запретят курение электронных сигарет - РИА Новости, 22.11.2024

В Киргизии запретят курение электронных сигарет

Курение электронных сигарет будет запрещено в Киргизии с 1 июля 2025 года, соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:09

2024-11-22T16:09

2024-11-22T16:09

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киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 22 ноя - РИА Новости. Курение электронных сигарет будет запрещено в Киргизии с 1 июля 2025 года, соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон… "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты здоровья граждан", - сообщили в пятницу в пресс-службе главы государства. Целью этого закона, как отметили в пресс-службе, является обеспечение защиты здоровья и благополучия граждан. Документом запрещается ввоз, обращение и использование электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью на территории Киргизии. Также законом предусматривается ответственность за нарушение изложенных в нем требований. Так, за использование электронных сигарет на физических лиц будет налагаться штраф в размере примерно 120 долларов. За реализацию такой продукции физических лиц будут штрафовать примерно на 230 долларов, юридических – на 770 долларов. За ввоз крупных партий вейпов могут приговорить к исполнительным работам или лишению свободы сроком до двух лет. "Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года", - уточнили в пресс-службе. При этом запрет не распространяется на системы нагревания табака.

https://ria.ru/20240531/veypy-1949540614.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров