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На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки - РИА Новости, 22.11.2024
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Краснодарский край
 
13:41 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kuban-1985190637.html
На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки
На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки - РИА Новости, 22.11.2024
На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал РИА Новости о краевых мерах поддержки, помогающих решать кадровый вопрос с учителями, врачами и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:41
2024-11-22T13:41
краснодарский край
жилье
краснодар
геленджик
вениамин кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал РИА Новости о краевых мерах поддержки, помогающих решать кадровый вопрос с учителями, врачами и социальными работниками, а также о масштабном строительстве соцобъектов в регионе.Решение жилищного вопроса для медиков Кубани"За 6 лет по нацпроекту "Здравоохранение" мы построили более 70 ФАПов, капитально отремонтировали более 30 медучреждений. Сейчас строим 19 поликлиник. Теперь задача – наполнить их квалифицированными кадрами. Для этого разработали меры поддержки, которые помогают привлечь специалистов. Обеспечиваем медиков служебными квартирами, компенсируем расходы на жилищно-коммунальные услуги, выплачиваем по миллиону рублей на первый взнос по ипотеке на строительство или покупку жилья", – сказал Кондратьев.Всего в 2024 году для врачей закупили 57 служебных квартир. На эти цели выделено 289,3 миллиона рублей.Для медицинских специалистов, которых не хватает больницам и поликлиникам, также предусмотрена возможность компенсировать затраты на аренду жилья. С начала года такую меру поддержки получили более одной тысячи человек. Общая сумма выплат по ней составила 83,2 миллиона рублей.Еще семь тысяч медиков получили компенсацию расходов на ЖКХ – из бюджета на эти цели направили 40,2 миллиона рублей. А 37 медикам с начала года предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование.Социальное строительство в образовании и спорте"В Краснодарском крае на данный момент возводится 38 школ и полсотни детских садов – с таким размахом в регионе не строили никогда. Используем краевые программы, а также участвуем в федеральных. По нацпроекту "Образование" на днях достроили школу на полторы тысячи мест в Краснодаре в районе Западного обхода. Уже готовим документы для ввода в эксплуатацию", – отметил губернатор.По его словам, еще 11 школ уже на подходе и будут достроены до конца года.В крае также развернуто масштабное строительство спортивных объектов. В районах Кубани не прекращается строительство бассейнов, спортзалов, и площадок для тренировок, в том числе в сельской местности."Минувшей весной открыли Дворец самбо в краснодарском "Городе спорта" – современный комплекс для тренировок и соревнований, куда было вложено четыре миллиарда рублей. Во Дворце самбо уже занимаются 600 ребят. Там же будем строить Дворец гимнастических видов спорта и школу-интернат для спортсменов на 500 мест. Развиваем инфраструктуру не только в краевом центре. В Геленджике проектируем физкультурно-оздоровительный комплекс "Трилистник". Это тоже крупный объект – 15 тысяч квадратных метров площади", – анонсировал губернатор.Социальная сфера и ипотекаПо словам губернатора, в 2024 году 577 педагогов, врачей и работников социальной сферы уже получили "Миллион на ипотеку". Программа поддержки учителей школ, соцработников и медиков действует в крае третий год. В этом году ее финансирование составило 900 миллионов рублей. В список претендентов на получение субсидии по ипотеке включают и воспитателей детских садов.На субсидию может претендовать специалист, который не обеспечен жильем. Или обеспечен, но на одного члена семьи приходится менее 18 квадратных метров. Получатель субсидии должен после этого отработать пять лет в бюджетных учреждениях региона по профессии.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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жилье, краснодар, геленджик, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Жилье, Краснодар, Геленджик, Вениамин Кондратьев

На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал РИА Новости о краевых мерах поддержки, помогающих решать кадровый вопрос с учителями, врачами и социальными работниками, а также о масштабном строительстве соцобъектов в регионе.

Решение жилищного вопроса для медиков Кубани

"За 6 лет по нацпроекту "Здравоохранение" мы построили более 70 ФАПов, капитально отремонтировали более 30 медучреждений. Сейчас строим 19 поликлиник. Теперь задача – наполнить их квалифицированными кадрами. Для этого разработали меры поддержки, которые помогают привлечь специалистов. Обеспечиваем медиков служебными квартирами, компенсируем расходы на жилищно-коммунальные услуги, выплачиваем по миллиону рублей на первый взнос по ипотеке на строительство или покупку жилья", – сказал Кондратьев.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяНа Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки
На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки
Всего в 2024 году для врачей закупили 57 служебных квартир. На эти цели выделено 289,3 миллиона рублей.
Для медицинских специалистов, которых не хватает больницам и поликлиникам, также предусмотрена возможность компенсировать затраты на аренду жилья. С начала года такую меру поддержки получили более одной тысячи человек. Общая сумма выплат по ней составила 83,2 миллиона рублей.
Еще семь тысяч медиков получили компенсацию расходов на ЖКХ – из бюджета на эти цели направили 40,2 миллиона рублей. А 37 медикам с начала года предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование.

Социальное строительство в образовании и спорте

"В Краснодарском крае на данный момент возводится 38 школ и полсотни детских садов – с таким размахом в регионе не строили никогда. Используем краевые программы, а также участвуем в федеральных. По нацпроекту "Образование" на днях достроили школу на полторы тысячи мест в Краснодаре в районе Западного обхода. Уже готовим документы для ввода в эксплуатацию", – отметил губернатор.
По его словам, еще 11 школ уже на подходе и будут достроены до конца года.
В крае также развернуто масштабное строительство спортивных объектов. В районах Кубани не прекращается строительство бассейнов, спортзалов, и площадок для тренировок, в том числе в сельской местности.
"Минувшей весной открыли Дворец самбо в краснодарском "Городе спорта" – современный комплекс для тренировок и соревнований, куда было вложено четыре миллиарда рублей. Во Дворце самбо уже занимаются 600 ребят. Там же будем строить Дворец гимнастических видов спорта и школу-интернат для спортсменов на 500 мест. Развиваем инфраструктуру не только в краевом центре. В Геленджике проектируем физкультурно-оздоровительный комплекс "Трилистник". Это тоже крупный объект – 15 тысяч квадратных метров площади", – анонсировал губернатор.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяНа Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки
На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
На Кубани вопрос с кадрами в соцсфере решается благодаря мерам господдержки

Социальная сфера и ипотека

По словам губернатора, в 2024 году 577 педагогов, врачей и работников социальной сферы уже получили "Миллион на ипотеку". Программа поддержки учителей школ, соцработников и медиков действует в крае третий год. В этом году ее финансирование составило 900 миллионов рублей. В список претендентов на получение субсидии по ипотеке включают и воспитателей детских садов.
На субсидию может претендовать специалист, который не обеспечен жильем. Или обеспечен, но на одного члена семьи приходится менее 18 квадратных метров. Получатель субсидии должен после этого отработать пять лет в бюджетных учреждениях региона по профессии.
 
Краснодарский крайЖильеКраснодарГеленджикВениамин Кондратьев
 
 
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