https://ria.ru/20241122/kuban-1985104075.html

На Кубани малым технологическим компаниям предоставят налоговые льготы

На Кубани малым технологическим компаниям предоставят налоговые льготы - РИА Новости, 22.11.2024

На Кубани малым технологическим компаниям предоставят налоговые льготы

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому малые технологические компании, имеющие статус субъекта малого и... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:17

2024-11-22T00:17

2024-11-22T00:17

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому малые технологические компании, имеющие статус субъекта малого и среднего предпринимательства, станут получателями налоговых льгот, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Как отметил в ходе сессии заксобрания руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев, данный законопроект разработан для активизации технологического развития на уровне Краснодарского края в качестве меры поддержки малых технологических компаний, а также научного предпринимательства. "Необходимо поддерживать те небольшие компании, которые работают на завтрашний день, генерируют инновационные идеи и создают технологии, которые впоследствии могут найти себе применение в деятельности более крупных предприятий. Их предпринимательская деятельность всегда достаточно рискованна в экономическом плане. И устанавливаемые для них налоговые льготы могут сделать их более устойчивыми и открыть перед ними новые экономические перспективы", - сказал председатель парламента Юрий Бурлачко. Проектом предлагается установить для малых технологических компаний упрощенную систему налогообложения: в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241106/park-1982315292.html

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краснодарский край

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краснодарский край, экономика