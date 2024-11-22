https://ria.ru/20241122/kuban-1985104075.html
На Кубани малым технологическим компаниям предоставят налоговые льготы
На Кубани малым технологическим компаниям предоставят налоговые льготы - РИА Новости, 22.11.2024
На Кубани малым технологическим компаниям предоставят налоговые льготы
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому малые технологические компании, имеющие статус субъекта малого и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:17
2024-11-22T00:17
2024-11-22T00:17
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому малые технологические компании, имеющие статус субъекта малого и среднего предпринимательства, станут получателями налоговых льгот, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Как отметил в ходе сессии заксобрания руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев, данный законопроект разработан для активизации технологического развития на уровне Краснодарского края в качестве меры поддержки малых технологических компаний, а также научного предпринимательства. "Необходимо поддерживать те небольшие компании, которые работают на завтрашний день, генерируют инновационные идеи и создают технологии, которые впоследствии могут найти себе применение в деятельности более крупных предприятий. Их предпринимательская деятельность всегда достаточно рискованна в экономическом плане. И устанавливаемые для них налоговые льготы могут сделать их более устойчивыми и открыть перед ними новые экономические перспективы", - сказал председатель парламента Юрий Бурлачко. Проектом предлагается установить для малых технологических компаний упрощенную систему налогообложения: в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241106/park-1982315292.html
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краснодарский край, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Экономика
На Кубани малым технологическим компаниям предоставят налоговые льготы
На Кубани приняли закон о налоговых льготах для малых технологических компаний
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому малые технологические компании, имеющие статус субъекта малого и среднего предпринимательства, станут получателями налоговых льгот, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил в ходе сессии заксобрания руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев, данный законопроект разработан для активизации технологического развития на уровне Краснодарского края в качестве меры поддержки малых технологических компаний, а также научного предпринимательства.
"Необходимо поддерживать те небольшие компании, которые работают на завтрашний день, генерируют инновационные идеи и создают технологии, которые впоследствии могут найти себе применение в деятельности более крупных предприятий. Их предпринимательская деятельность всегда достаточно рискованна в экономическом плане. И устанавливаемые для них налоговые льготы могут сделать их более устойчивыми и открыть перед ними новые экономические перспективы", - сказал председатель парламента Юрий Бурлачко.
Проектом предлагается установить для малых технологических компаний упрощенную систему налогообложения: в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, пояснили в пресс-службе.