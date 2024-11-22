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Песков: ВС России проработают системы оповещения Украины о новых ударах
Песков: ВС России проработают системы оповещения Украины о новых ударах - РИА Новости, 22.11.2024
Песков: ВС России проработают системы оповещения Украины о новых ударах
Российские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:51
2024-11-22T13:51
2024-11-22T13:51
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения. "Сейчас я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но, безусловно, они будут нашими военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков: ВС России проработают системы оповещения Украины о новых ударах
Песков: ВС России проработают системы оповещения Украины о новых ударах ракетами