https://ria.ru/20241122/kreml-1985193524.html

В Кремле усомнились в действенности решения МУС по Нетаньяху

В Кремле усомнились в действенности решения МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024

В Кремле усомнились в действенности решения МУС по Нетаньяху

Действия Международного уголовного суда. который ранее выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:50

2024-11-22T13:50

2024-11-22T13:50

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йоав галант

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Действия Международного уголовного суда. который ранее выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта, вряд ли чему-то помогают, в том числе урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать это решение справедливым, по мнению Кремля, и может ли оно помочь урегулированию на Ближнем Востоке. В четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают", - сказал Песков журналистам. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

https://ria.ru/20241122/kanada-1985103633.html

https://ria.ru/20241122/germaniya-1985106345.html

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