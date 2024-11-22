https://ria.ru/20241122/kreml-1985188782.html

В Кремле прокомментировали заявление Путина об "Орешнике"

В Кремле прокомментировали заявление Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 22.11.2024

В Кремле прокомментировали заявление Путина об "Орешнике"

Контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:34

2024-11-22T13:34

2024-11-22T13:39

россия

дмитрий песков

владимир путин

безопасность

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены", - сказал Песков журналистам. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

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2024

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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"