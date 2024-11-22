https://ria.ru/20241122/kreml-1985188782.html
В Кремле прокомментировали заявление Путина об "Орешнике"
В Кремле прокомментировали заявление Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле прокомментировали заявление Путина об "Орешнике"
Контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:34
2024-11-22T13:34
2024-11-22T13:39
россия
дмитрий песков
владимир путин
безопасность
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно очерчены", - сказал Песков журналистам. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Безопасность, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
В Кремле прокомментировали заявление Путина об "Орешнике"
Песков после удара "Орешником" заявил, что контуры ответных действий РФ очерчены