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В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа - РИА Новости, 22.11.2024
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13:33 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kreml-1985188571.html
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа
Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:33
2024-11-22T13:33
экономика
россия
сша
дмитрий песков
газпромбанк
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, какРоссия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с учетом санкций будут теперь проходить расчеты за газ. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, газпромбанк, московская биржа, газпром
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Газпромбанк, Московская биржа, Газпром
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа

Песков: варианты оплаты за газ после санкций против Газпромбанка будут найдены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
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"Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, какРоссия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с учетом санкций будут теперь проходить расчеты за газ.
Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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