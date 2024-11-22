https://ria.ru/20241122/kreml-1985188571.html
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа - РИА Новости, 22.11.2024
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа
Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:33
2024-11-22T13:33
2024-11-22T13:33
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, какРоссия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с учетом санкций будут теперь проходить расчеты за газ. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, газпромбанк, московская биржа, газпром
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Газпромбанк, Московская биржа, Газпром
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа
Песков: варианты оплаты за газ после санкций против Газпромбанка будут найдены
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США
в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
"Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, какРоссия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с учетом санкций будут теперь проходить расчеты за газ.
Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже
и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом
".