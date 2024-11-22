https://ria.ru/20241122/kreml-1985188571.html

В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа

В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа - РИА Новости, 22.11.2024

В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа

Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:33

2024-11-22T13:33

2024-11-22T13:33

экономика

россия

сша

дмитрий песков

газпромбанк

московская биржа

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_0:65:3078:1796_1920x0_80_0_0_1ab5c970d5bb51d592d72c10a600c5a2.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Разумеется, варианты будут найдены. Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, какРоссия, невозможны. Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с учетом санкций будут теперь проходить расчеты за газ. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".

https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html

https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, дмитрий песков, газпромбанк, московская биржа, газпром