https://ria.ru/20241122/kreml-1985183727.html

В Кремле прокомментировали санкции США против Газпромбанка

В Кремле прокомментировали санкции США против Газпромбанка - РИА Новости, 22.11.2024

В Кремле прокомментировали санкции США против Газпромбанка

Санкции США против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:17

2024-11-22T13:17

2024-11-22T13:17

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россия

сша

европа

дмитрий песков

газпромбанк

московская биржа

газпром

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Санкции США против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Ответ "да" на обе части вашего вопроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принимает ли Кремль санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу и будет ли Россия принимать контрмеры, бороться за право торговать с теми, кто этого желает. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".

https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html

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экономика, россия, сша, европа, дмитрий песков, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии