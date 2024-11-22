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Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
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13:15 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kreml-1985183581.html
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков
Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути безрассудной эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:15
2024-11-22T13:15
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути безрассудной эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что уходящая администрация (Джо Байдена - ред.) предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это. Достаточно безрассудная эскалация", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков

Песков: администрация Байдена идет по пути безрассудной эскалации на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути безрассудной эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что уходящая администрация (Джо Байдена - ред.) предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это. Достаточно безрассудная эскалация", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Кремле обвинили США в продолжении конфликта на Украине
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В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденДмитрий ПесковВыборы президента США — 2024
 
 
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