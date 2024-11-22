https://ria.ru/20241122/kreml-1985183581.html
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков
Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути безрассудной эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:15
2024-11-22T13:15
2024-11-22T13:15
в мире
сша
украина
россия
джо байден
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути безрассудной эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что уходящая администрация (Джо Байдена - ред.) предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это. Достаточно безрассудная эскалация", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241119/kreml-1984585865.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков
Песков: администрация Байдена идет по пути безрассудной эскалации на Украине