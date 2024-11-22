https://ria.ru/20241122/kreml-1985183581.html

Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков

Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024

Уходящая администрация Байдена идет дальше по пути эскалации, заявил Песков

Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути безрассудной эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:15

2024-11-22T13:15

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпочитает идти дальше по пути безрассудной эскалации конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что уходящая администрация (Джо Байдена - ред.) предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это. Достаточно безрассудная эскалация", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241119/kreml-1984585865.html

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