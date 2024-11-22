https://ria.ru/20241122/krazha-1985136137.html

В Твери мужчина похитил более миллиарда рублей у "Россельхозбанка"

В Твери мужчина похитил более миллиарда рублей у "Россельхозбанка" - РИА Новости, 22.11.2024

В Твери мужчина похитил более миллиарда рублей у "Россельхозбанка"

Центральный районный суд Твери назначил 6 лет колонии общего режима мужчине, похитившему более 1 миллиарда рублей у филиала "Россельхозбанка". РИА Новости, 22.11.2024

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2024-11-22T10:13

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тверь

россия

россельхозбанк

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РЯЗАНЬ, 22 ноя - РИА Новости. Центральный районный суд Твери назначил 6 лет колонии общего режима мужчине, похитившему более 1 миллиарда рублей у филиала "Россельхозбанка". "В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что фигурант 1958 года рождения совершил хищение кредитных денежных средств тверского регионального филиала АО "Россельхозбанк" на общую сумму свыше 1,16 миллиарда рублей", - сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Тверской области. В сообщении отмечается, что мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество). Центральный районный суд Твери назначил ему "наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей". Приговор в законную силу не вступил. Согласно материалам на сайте суда, на решение поступило апелляционное представление от прокурора.

https://ria.ru/20241119/kaliningrad-1984610197.html

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происшествия, тверь, россия, россельхозбанк