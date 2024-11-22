https://ria.ru/20241122/krasnoyarsk-1985138568.html

Креативный кластер опережающего развития создадут в Красноярске

Креативный кластер опережающего развития создадут в Красноярске - РИА Новости, 22.11.2024

Креативный кластер опережающего развития создадут в Красноярске

Креативный кластер опережающего развития появится в Красноярском крае, соглашение о его создании и развитии было подписано в рамках фестиваля-форума "Российская РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:27

2024-11-22T10:27

2024-11-22T10:27

красноярский край

александр журавский

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Креативный кластер опережающего развития появится в Красноярском крае, соглашение о его создании и развитии было подписано в рамках фестиваля-форума "Российская креативная неделя – Сибирь", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Фестиваль-форум "Российская креативная неделя – Сибирь" проходит в регионе уже в четвертый раз. В мероприятиях первого дня форума приняли участие губернатор края Михаил Котюков, замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский и президент фестиваля-форума Марина Монгуш. "В первый день работы "Российской креативной недели-Сибирь" было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках создания и развития креативного кластера опережающего развития в Красноярском крае. Подписи под документом поставили губернатор края и глава консорциума российских инвесторов Марина Жигалова", - говорится в сообщении. Соглашение направлено в том числе на создание инфраструктуры креативного предпринимательства, системы мер по повышению уровня компетенций кадров в сфере креативных индустрий, а также на увеличении доли креативных индустрий в валовом региональном продукте и внедрение программ по привлечению и удержанию талантливых людей в Красноярском крае. "Выбор Красноярского края для развития нового креативного образовательного кластера закономерен – регион уже зарекомендовал себя как один из важнейших центров развития креативной индустрии нашей страны. Кластер станет центром компетенций по развитию игровой индустрии, включая образование, поддержку роста молодых компаний, с фокусом на развитие искусственного интеллекта. Предпринимательская энергия в сочетании с комфортной городской средой станет ресурсом для роста экономики региона и укрепления технологического суверенитета страны", - сказала Жигалова. Также в первый день работы форума состоялась форсайт-сессия, в рамках которой представители федеральной и краевой власти, бизнес-сообщества и эксперты из разных регионов России обсудили вопросы внедрения ценностных ориентиров в стратегии развития креативных индустрий регионов на примере лучших практик субъектов РФ. "Креативная экономика в Красноярском крае активно развивается. В отрасли занято более 20 тысяч человек, насчитывается свыше 13 тысяч субъектов креативных индустрий. Их вклад в ВРП – 2,9%. Наша задача - к 2030 году увеличить этот показатель вдвое. Для этого нужно всячески поддерживать и стимулировать креативных людей", - отметил глава региона. По словам Котюкова, Сибирь всегда была богата людьми творческими, активными, готовыми предлагать и реализовывать новые идеи. "Это могут быть молодёжные проекты, и проекты, касающиеся изменений облика городов и производств, и цифровые технологии – тоже часть творческой составляющей. Богатые научные традиции края дают возможность опираться на этот фундамент и делать следующий шаг, привлекая молодых ученых и исследователей к новым творческим проектам", - рассказал он. Все идеи, представленные на форсайт-сессии, будут проанализированы и обобщены для внедрения ценностных принципов в документы стратегического планирования субъектов РФ. По данным пресс-службы, 21 и 22 ноября в рамках деловой программы форума пройдет более 30 сессий на темы кино, рекламы, медиа, IT, анимации, изобразительных и визуальных искусств, образования, гастрономии, туризма и др. Участники смогут обменяться мнениями на панельных дискуссиях, посвященных проблемам малых городов, подготовке кадров для креативных индустрий, комплексному развитию промышленного дизайна в регионах, интеграции модного бизнеса страны в международный ретейл, российской анимации и другое. Кроме того, пройдут лекции, мастер-классы и кинопремьеры. В креативной неделе также участвуют более 160 спикеров. В выходные дни красноярцы и гости города смогут посетить мероприятия-спутники форума и фестивальную программу.

https://ria.ru/20241121/krasnoyarsk-1984940986.html

красноярский край

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красноярский край, александр журавский, михаил котюков