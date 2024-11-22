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Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути - РИА Новости, 22.11.2024
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Наука
 
06:55 22.11.2024 (обновлено: 10:12 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kosmos-1985118062.html
Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути
Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути - РИА Новости, 22.11.2024
Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути
Астрономы в Чили впервые получили увеличенное изображение умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке, за пределами нашей галактики - Млечного Пути, сообщает РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:55
2024-11-22T10:12
наука
чили
великобритания
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Астрономы в Чили впервые получили увеличенное изображение умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке, за пределами нашей галактики - Млечного Пути, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO). Как отмечается, в то время как астрономы сделали около двух десятков увеличенных изображений звезд Млечного Пути, детальное наблюдение небесных тел в далеких галактиках до сих представляло непреодолимую задачу. "Впервые нам удалось получить увеличенное изображение умирающей звезды в галактике за пределами нашего Млечного Пути. Звезда WOH G64, расположенная на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, была получена благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр "Очень большого телескопа" ESO", - говорится в заявлении. Новые наблюдения показывают звезду, выбрасывающую газ и пыль, на последних стадиях перед превращением в сверхновую, сообщил астрофизик Онака Кейичи, ведущий автор исследования. Звезда WOH G64 находится в Большом Магеллановом Облаке, одной из небольших галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Астрономы знают об этой звезде уже несколько десятилетий. WOH G64, размеры которой примерно в 2000 раз превышают размеры нашего Солнца, классифицируется как красный сверхгигант. Чтобы получить желаемое изображение, команде пришлось дождаться разработки одного из инструментов второго поколения "Очень большого телескопа". Сравнив новые результаты с другими предыдущими наблюдениями WOH G64, специалисты обнаружили, что за последнее десятилетие звезда стала тусклее. На последних стадиях жизни красные сверхгиганты, подобные WOH G64, сбрасывают свои внешние слои газа и пыли, и этот процесс может длиться тысячи лет. "Эта звезда - одна из самых экстремальных в своем роде, и любое резкое изменение может приблизить ее к взрывному концу", - объясняет соавтор исследования Якко ван Лун, директор Килской обсерватории в Великобритании, который наблюдает за WOH G64 с 1990-х годов. "Очень большой телескоп" (Very Large Telescope) - комплекс из четырех отдельных, а также четырех вспомогательных оптических телескопов, объединенных в одну систему. Установлен в обсерватории на чилийской горе Серро-Параналь на высоте 2635 метров.
https://ria.ru/20241121/solntse-1984926002.html
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чили, великобритания
Наука, Чили, Великобритания
Опубликованы первые снимки умирающей звезды вне пределов Млечного Пути

ESO опубликовала первые снимки умирающей звезды за пределами Млечного Пути

© Европейская Южная Обсерватория (ESO)Умирающая звезда в Большом Магеллановом Облаке. Кадры до и после обработки
Умирающая звезда в Большом Магеллановом Облаке. Кадры до и после обработки - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Европейская Южная Обсерватория (ESO)
Умирающая звезда в Большом Магеллановом Облаке. Кадры до и после обработки
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Астрономы в Чили впервые получили увеличенное изображение умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке, за пределами нашей галактики - Млечного Пути, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).
Как отмечается, в то время как астрономы сделали около двух десятков увеличенных изображений звезд Млечного Пути, детальное наблюдение небесных тел в далеких галактиках до сих представляло непреодолимую задачу.
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"Впервые нам удалось получить увеличенное изображение умирающей звезды в галактике за пределами нашего Млечного Пути. Звезда WOH G64, расположенная на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, была получена благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр "Очень большого телескопа" ESO", - говорится в заявлении.
Новые наблюдения показывают звезду, выбрасывающую газ и пыль, на последних стадиях перед превращением в сверхновую, сообщил астрофизик Онака Кейичи, ведущий автор исследования.
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Звезда WOH G64 находится в Большом Магеллановом Облаке, одной из небольших галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Астрономы знают об этой звезде уже несколько десятилетий. WOH G64, размеры которой примерно в 2000 раз превышают размеры нашего Солнца, классифицируется как красный сверхгигант.
Чтобы получить желаемое изображение, команде пришлось дождаться разработки одного из инструментов второго поколения "Очень большого телескопа". Сравнив новые результаты с другими предыдущими наблюдениями WOH G64, специалисты обнаружили, что за последнее десятилетие звезда стала тусклее.
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На последних стадиях жизни красные сверхгиганты, подобные WOH G64, сбрасывают свои внешние слои газа и пыли, и этот процесс может длиться тысячи лет. "Эта звезда - одна из самых экстремальных в своем роде, и любое резкое изменение может приблизить ее к взрывному концу", - объясняет соавтор исследования Якко ван Лун, директор Килской обсерватории в Великобритании, который наблюдает за WOH G64 с 1990-х годов.
"Очень большой телескоп" (Very Large Telescope) - комплекс из четырех отдельных, а также четырех вспомогательных оптических телескопов, объединенных в одну систему. Установлен в обсерватории на чилийской горе Серро-Параналь на высоте 2635 метров.
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