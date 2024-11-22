https://ria.ru/20241122/kosmodromy-1985185979.html

Россия предложила дружественным странам строительство космодромов

Россия предложила дружественным странам строительство космодромов - РИА Новости, 22.11.2024

Россия предложила дружественным странам строительство космодромов

Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов, наиболее актуально это для экваториальных государств, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:21

2024-11-22T13:21

2024-11-22T13:21

космос - риа наука

россия

индия

китай

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов, наиболее актуально это для экваториальных государств, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live. "Сегодня среди основных партнеров, наверное, можно назвать такие страны, как Индия, Китай, Иран. Большие планы у нас с Южно-Африканской республикой, с рядом африканских стран, с Алжиром, Зимбабве, с Индонезией, с Малайзией", - сказал Борисов. "Мы добавили в перечень традиционных услуг по созданию там, скажем, спутников отдельных или спутниковых группировок, или предложения по запуску, такие предложения, как создание инфраструктуры наземной для запуска ракет-носителей с территории дружественных стран", - добавил он. Гендиректор госкорпорации пояснил, что особенно эти предложения актуальны для стран, которые близки к экватору. Эффективность вывода полезной нагрузки, влияющая на стоимость груза, оттуда значительно выше, чем с других широт. До последнего времени и до введения антироссийских санкций примерно 70% экспорта "Роскосмоса", по словам Борисова, приходилось на "так называемые недружественные страны". Сейчас вектор экспортной политики "Роскосмоса" меняется, идёт активная работа со странами юго-востока, а также с африканскими странами.

https://ria.ru/20241122/rossija-1985180040.html

https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html

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индия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, индия, китай, юрий борисов (роскосмос), роскосмос