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Россия предложила дружественным странам строительство космодромов - РИА Новости, 22.11.2024
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13:21 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kosmodromy-1985185979.html
Россия предложила дружественным странам строительство космодромов
Россия предложила дружественным странам строительство космодромов - РИА Новости, 22.11.2024
Россия предложила дружественным странам строительство космодромов
Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов, наиболее актуально это для экваториальных государств, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:21
2024-11-22T13:21
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов, наиболее актуально это для экваториальных государств, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live. "Сегодня среди основных партнеров, наверное, можно назвать такие страны, как Индия, Китай, Иран. Большие планы у нас с Южно-Африканской республикой, с рядом африканских стран, с Алжиром, Зимбабве, с Индонезией, с Малайзией", - сказал Борисов. "Мы добавили в перечень традиционных услуг по созданию там, скажем, спутников отдельных или спутниковых группировок, или предложения по запуску, такие предложения, как создание инфраструктуры наземной для запуска ракет-носителей с территории дружественных стран", - добавил он. Гендиректор госкорпорации пояснил, что особенно эти предложения актуальны для стран, которые близки к экватору. Эффективность вывода полезной нагрузки, влияющая на стоимость груза, оттуда значительно выше, чем с других широт. До последнего времени и до введения антироссийских санкций примерно 70% экспорта "Роскосмоса", по словам Борисова, приходилось на "так называемые недружественные страны". Сейчас вектор экспортной политики "Роскосмоса" меняется, идёт активная работа со странами юго-востока, а также с африканскими странами.
https://ria.ru/20241122/rossija-1985180040.html
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космос - риа наука, россия, индия, китай, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Индия, Китай, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия предложила дружественным странам строительство космодромов

Борисов: Россия предложила дружественным странам строительство космодромов

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1Б" со спутниками "Ионосфера" №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный
Ракета-носитель Союз-2.1Б со спутниками Ионосфера №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Ракета-носитель "Союз-2.1Б" со спутниками "Ионосфера" №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов, наиболее актуально это для экваториальных государств, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live.
"Сегодня среди основных партнеров, наверное, можно назвать такие страны, как Индия, Китай, Иран. Большие планы у нас с Южно-Африканской республикой, с рядом африканских стран, с Алжиром, Зимбабве, с Индонезией, с Малайзией", - сказал Борисов.
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"Мы добавили в перечень традиционных услуг по созданию там, скажем, спутников отдельных или спутниковых группировок, или предложения по запуску, такие предложения, как создание инфраструктуры наземной для запуска ракет-носителей с территории дружественных стран", - добавил он.
Гендиректор госкорпорации пояснил, что особенно эти предложения актуальны для стран, которые близки к экватору. Эффективность вывода полезной нагрузки, влияющая на стоимость груза, оттуда значительно выше, чем с других широт.
До последнего времени и до введения антироссийских санкций примерно 70% экспорта "Роскосмоса", по словам Борисова, приходилось на "так называемые недружественные страны". Сейчас вектор экспортной политики "Роскосмоса" меняется, идёт активная работа со странами юго-востока, а также с африканскими странами.
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