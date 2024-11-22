Россия предложила дружественным странам строительство космодромов
Борисов: Россия предложила дружественным странам строительство космодромов
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1Б" со спутниками "Ионосфера" №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный
Ракета-носитель "Союз-2.1Б" со спутниками "Ионосфера" №1 и №2 на стартовом комплексе космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов, наиболее актуально это для экваториальных государств, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live.
"Мы добавили в перечень традиционных услуг по созданию там, скажем, спутников отдельных или спутниковых группировок, или предложения по запуску, такие предложения, как создание инфраструктуры наземной для запуска ракет-носителей с территории дружественных стран", - добавил он.
Гендиректор госкорпорации пояснил, что особенно эти предложения актуальны для стран, которые близки к экватору. Эффективность вывода полезной нагрузки, влияющая на стоимость груза, оттуда значительно выше, чем с других широт.
До последнего времени и до введения антироссийских санкций примерно 70% экспорта "Роскосмоса", по словам Борисова, приходилось на "так называемые недружественные страны". Сейчас вектор экспортной политики "Роскосмоса" меняется, идёт активная работа со странами юго-востока, а также с африканскими странами.
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