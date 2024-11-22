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ЕС и Китай близки к соглашению об отмене пошлин на электромобили - РИА Новости, 22.11.2024
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22:35 22.11.2024 (обновлено: 23:07 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kitay-1985294150.html
ЕС и Китай близки к соглашению об отмене пошлин на электромобили
ЕС и Китай близки к соглашению об отмене пошлин на электромобили - РИА Новости, 22.11.2024
ЕС и Китай близки к соглашению об отмене пошлин на электромобили
Брюссель и Пекин могут в скором времени договориться об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу, заявил телеканалу NTV председатель комитета по... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:35
2024-11-22T23:07
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еврокомиссия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Брюссель и Пекин могут в скором времени договориться об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу, заявил телеканалу NTV председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге."Мы близки к решению с Китаем для отмены пошлин. Мы близки к соглашению: Китай может взять на себя обязательство предлагать электромобили в ЕС не ниже минимальной цены. Это устранило бы проблему искажения конкуренции посредством несправедливых субсидий, из-за чего изначально и были введены пошлины", — подчеркнул он.Ланге также заявил, что не разделяет опасений Германии по поводу возможных ответных мер: в качестве примера он привел пошлины на китайские электробайки, против введения которых Пекин возражал, но потом смирился с ними.Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. При этом в Брюсселе заявили, что совместно с Пекином продолжат поиск альтернативного решения.В начале октября министерство коммерции КНР заявило о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из ЕС бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое Минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК также намерена оспаривать его в ВТО.
https://ria.ru/20241121/poshliny-1985080657.html
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в мире, китай, пекин, европа, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Китай, Пекин, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
ЕС и Китай близки к соглашению об отмене пошлин на электромобили

NTV: ЕС и Китай близки к договору об отмене пошлин на электромобили

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Брюссель и Пекин могут в скором времени договориться об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу, заявил телеканалу NTV председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге.
«
"Мы близки к решению с Китаем для отмены пошлин. Мы близки к соглашению: Китай может взять на себя обязательство предлагать электромобили в ЕС не ниже минимальной цены. Это устранило бы проблему искажения конкуренции посредством несправедливых субсидий, из-за чего изначально и были введены пошлины", — подчеркнул он.
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Ланге также заявил, что не разделяет опасений Германии по поводу возможных ответных мер: в качестве примера он привел пошлины на китайские электробайки, против введения которых Пекин возражал, но потом смирился с ними.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. При этом в Брюсселе заявили, что совместно с Пекином продолжат поиск альтернативного решения.
В начале октября министерство коммерции КНР заявило о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из ЕС бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Отмечается, что решение принято по итогам антидемпингового расследования, которое Минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК также намерена оспаривать его в ВТО.
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