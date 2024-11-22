https://ria.ru/20241122/kiselev-1985055935.html

Киселев: в современных студотрядах сохранен дух авантюризма и романтики

Киселев: в современных студотрядах сохранен дух авантюризма и романтики - РИА Новости, 22.11.2024

Киселев: в современных студотрядах сохранен дух авантюризма и романтики

В ноябре 2024 года Российские студенческие отряды отмечают двойной юбилей: 65-летие движения студенческих отрядов и 20-летие учреждения Российских студенческих... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:00

2024-11-22T10:00

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В ноябре 2024 года Российские студенческие отряды отмечают двойной юбилей: 65-летие движения студенческих отрядов и 20-летие учреждения Российских студенческих отрядов. О том, какой путь прошло движение и чего добилось за время работы в постсоветской России корреспондент РИА Новости Лев Рыжков поговорил с первым заместителем председателя комитета Госдумы по молодежной политике и председателем правления Российских студенческих отрядов Михаилом Киселевым.– Михаил Сергеевич, в этом году студенческие отряды отмечают двойной юбилей – 65 лет движения и 20 лет современной истории. Унаследовали ли сегодняшние студенческие отряды традиции и ценности советских времен?– Безусловно, современные отряды сохранили важные ценности, заложенные еще в прошлом веке. Это дружба, добросовестный труд, преемственность поколений. У современной молодежи все также сохраняется дух романтики и авантюризма, желание быть полезными и услышанными. Но, конечно, экономическая, политическая ситуация и дух времени не могут не отражаться на процессах. Сегодня – совсем другой подход. Раньше молодому человеку надо было быть в партийной, в комсомольской ячейке, чтобы у него "произошла" жизнь. Сегодня дух времени таков, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок (или воспитанник) был конкурентоспособен, понимал смысл работы в коллективе, принципы управления, то ему необходимо поработать в студенческом отряде. Интересный факт, что топ-менеджеры крупных российских компаний просят нас, чтобы их дети работали в студенческих отрядах.И в СССР, и в сегодняшней России создание отрядов всегда происходило по инициативе студенчества, и лишь потом этот процесс оказывался поддержан властью. Удивительный факт, но центральный штаб у студенческих отрядов появился в 1967 году. А движение было создано в 1959 году. Уже появились областные штабы, но только восемь лет спустя был создан центральный штаб студенческих отрядов Советского союза. Точно то же самое произошло и во время возрождения студенческих отрядов. Сперва появились региональные штабы, линейные и только 17 февраля 2004 было учреждено общероссийское молодежное движение российских студенческих отрядов. Именно эта дата и стала сегодня датой государственного праздника. Его нам подарил президент РФ Владимир Путин. Он тоже участник движения студенческих отрядов – работал в ССО "Фемида" Ленинградского госуниверситета в 1971-1972 годах в Республике Коми, рубил в тайге лес, строил дома и получил "корочку" плотника четвертого разряда. Еще в 2017 году, в Белгороде, на встрече со студентами стройотряда он говорил, что было бы правильным, если бы сегодня ребята вне зависимости от получаемого образования могли бы приобрести рабочие специальности за счет государства. С 2021 года уже 115 тысяч таких ребят получили рабочие специальности. Они работают, зарабатывают, и их зарплата становится гораздо выше.– Как государство поддерживает студенческие отряды? Есть ли какие-то законодательные инициативы, касающиеся РСО? – Нам в этом плане везет. Сложно не поддерживать то движение, выходцем из которого является президент России, два года отработавший в студенческом отряде. Благодаря президенту в 2021 году принято адресное постановления Правительства Российской Федерации, дающее возможность участникам студенческих отрядов бесплатно проходить профессиональное обучение. Сегодня уже более 115 тысяч ребят получают рабочие специальности по 157 направлениям и сегодня работают в абсолютно разных компаниях – на производствах, в сервисах, вожатыми. Благодаря еще одному участнику движения Дмитрию Медведеву, когда он, будучи президентом в 2009 году, встречался со студенческими отрядами на Олимпийских объектах, у нас появился правовой статус. Потом при поддержке председателя (в тот момент) правительства Владимира Путина у нас появилась налоговая льгота для работодателя. Сегодня это трансформировалось – работодатель, привлекающий студенческие отряды, выплачивает за их работу пониженный страховой взнос. Вместо 30% единого социального налога он платит 7,6%, а 22,4% остаются в фонде заработной платы. Работодатели даже говорят, что главное из конкурентных преимуществ студенческого отряда – это самоокупаемость. А так как ребята приезжают уже обученные – это тоже хорошее конкурентное преимущество. Многому мы обязаны вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, которая с 2019 года стала нашим добрым покровителем, куратором, а сейчас она возглавляет организационный комитет Юбилейного года.Стоит, конечно, отметить поддержку всех министерств и ведомств. Это, например, Минздрав. Михаил Мурашко был в этом году у нас в здании, открывал трудовой семестр медицинских отрядов. Министерство просвещения, министерство сельского хозяйства, министерство транспорта, министерство образования и науки, министерство промышленности и торговли, министерство культуры, министерство строительства. Нас поддерживает и Федеральное агентство по делам молодежи.Мы взаимодействуем в четкой связке с госструктурами, в партнерстве, хотя никто не ставит нам задачи. Есть именно поддержка, и желание не подвести наших партнеров, сделать больше, чем от нас хотят.Теперь о том, что касается законодательной сферы. У нас есть правовой статус, закрепленный в Законе об образовании, есть налоговая льгота, согласно 427 статье Налогового кодекса. Это пониженные страховые взносы. Мы упростили систему трудоустройства подростков, когда достаточно разрешения одного из родителей, вместо излишней бюрократической структуры, которая не защищала подростка.Благодаря поддержке Совета Федерации и Госдумы, мы приняли уже 25 региональных законов. На федеральном уровне мы разработали модельный закон и транслировали его в субъекты, потому что поддержка с точки зрения медицины, подготовки, с точки зрения инфраструктуры штабов вузов и колледжей – это уже полномочия региональные и муниципальные.Появляются координационные советы при губернаторах. В этом плане мы идем, не останавливаемся, подписали уже 28 соглашений с главами регионов о развитии студенческих отрядов только в этом году. Мы благодарны нашим друзьям и партнерам, что мы не забюрокрачиваем систему развития студенческих отрядов. Именно эта добровольность, легкость, мобильность позволяет быть движению живым, конкурентоспособным, востребованным среди работодателей и являться главным трудовым молодежным движением страны.– Где работают ребята из студенческих отрядов?– Нашими партнерами являются "Газпром", "Российские железные дороги", "Росатом", "Россети", VK, КамАЗ, особая экономическая зона "Алабуга", "Эконива", "Мираторг", компания "Ветбиохим". Помимо этого, мы сотрудничаем с детскими лагерями – "Артек", "Орленок", "Океан", "Алые паруса", "Маяк". С нами сотрудничают также медицинские учреждения: Институт хирургии им. А. В. Вишневского, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, а также областные и районные клинические больницы. Все крупные рыболовные хозяйства работают вместе с нами. Наши студенты трудятся на 45 предприятиях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, строят в Северодвинске атомный ледокольный флот нашей страны.Студенческие отряды сегодня работают от Чукотки до Калининграда, от Донбасса до Земли Франца-Иосифа. К примеру, вместе c Национальным парком "Русская Арктика" мы очищали Арктику, убирали пустые бочки, которых там накопилось десятки тысяч.– В советские годы студенческие отряды были "обязаловкой", сегодня таких возможностей у центрального штаба нет, зачем же сегодня в движение приходят студенты?– Главная мотивация молодого человека – подзаработать средств. Вот он ищет летний заработок и узнает о студенческих отрядах. Они предоставляют не просто индивидуальное трудоустройство. Отряды дают широкий перечень возможностей.Во-первых, это возможность профориентации, возможность найти себя. Во-вторых, это возможность молодым людям поработать в лучших компаниях нашей страны, войти и влиться в их профессиональную семью.Уникальная история в этом году произошла с КамАЗом. Мы впервые делали совместный всероссийский проект. Более девяти тысяч машин были собраны этим летом с участием студенческих отрядов. В этом году на заводе работало 329 ребят. И как только закончился трудовой проект, 16 сразу же написали заявление на трудоустройство. Всего же осталось на КамАЗе более 100 человек. Прекрасный образец взаимодействия работодателя и студенческих отрядов.Для молодого человека, когда он учится видеть образ будущего, важна достойная работа. Важно легко, не "токсично" войти в коллектив. И это происходит благодаря прекрасной системе наставничества, которая есть у наших компаний. Второй момент: им важно жилье. Мы показали ребятам арендное жилье, которое будет предоставляться молодым специалистам на КамАЗе. Мы просто привезли ребят на автобусах и сказали: "Квартиры в этих домах будут вашими через 1-2 года после трудоустройства". Мы провели ребят по всем офисам, показали весь спектр возможных работ, специальностей, где бы они могли пригодиться на этом производстве, показали команду молодежи КамАЗа. Мы рассказали про социальный пакет, детские сады, школы, Дома культуры, кафе, досуговые центры в городе Набережные Челны. И главное – сформировали четкий образ. Молодой человек думает: "Вот здесь я буду жить, вот тут будет моя работа. Вот у меня прекрасный коллектив, вот ребята, которые меня здесь ждут, вот здесь я буду отдыхать. Здесь будут ходить в детский сад мои дети. Здесь я найду себе прекрасную жену".Таким образом молодые люди получили шикарную профориентацию. А работодатель получил замотивированных специалистов, будущие кадры.– Какие направления являются самыми востребованными среди ребят?– Это вожатые в детских лагерях. Наши вожатые дарят сердца детям и улыбки, а ребенок берет пример с вожатого. То есть тут мы говорим и про образование, и про здоровый образ жизни, и про навыки коммуникации.Студенческие отряды становятся мультиформатным явлением. Направлений становится много: стройка, сельское хозяйство, медицина, сервисное направление, отряды проводников железнодорожного транспорта. Только в этом году на объектах РЖД отработали 18 тысяч человек. Это самый крупный наш работодатель. Формируются "цифровые" студенческие отряды, отряды, которые работают в нефтехимической отрасли. Есть сегодня студенческие отряды стоматологов, бухгалтеров.Сейчас у нас специализированных отрядов становится очень много, но базовым направление становится только тогда, когда в нем появляется не менее 10 тысяч человек.– Движение студенческих отрядов в Союзе было организовано во всех республиках, сегодня это отдельные государства, сохранились ли там отряды?– Первые, самые сильные наши друзья – это Беларусь. С ними мы плотно начали работать с 2010 года. Впервые международное сотрудничество мы опробовали на олимпийских объектах. В этом году совместно мы делали патриотический центр в Бресте: появился российско-белорусский отряд. Даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал его значимость для укрепления взаимоотношений молодежи Союзного Государства. Мы делаем совместные патриотические акции "Поклонимся великим тем годам", обмениваемся нормативно-правовой базой студенческих отрядов. Например, мы поделились своей практикой создания налоговой льготы для работодателей. А в Беларуси сегодня существует другой положительный опыт: участники студенческих отрядов освобождены от уплаты НДФЛ.Мы работаем над подобной инициативой и на территории Российской Федерации. Я считаю, что она может существенно повысить мотивацию ребят вступать в студенческие отряды. Мне кажется, что при нынешнем рынке труда будет больше пользы для экономики страны.Но сегодня мы идем дальше. Благодаря ГК "Росатом" наши ребята работали в пяти странах: Турции – АЭС "Аккую", Египте – АЭС "Эль-Дабаа", Индии – АЭС "Куданкулам", Бангладеше – АЭС "Руппур", Венгрии – АЭС "Пакш-2".Сейчас у нас проводится Всероссийский сет студенческих отрядов, посвященный 65-летию движения и 20-летию учреждения Российских студенческих отрядов. Приедут студенты из 13 стран (вместе с Россией). Мы сейчас обсуждаем вместе с МИД и Минобрнауки идею о том, чтобы поработать со студентами, учащимися в славянских университетах за рубежом, чтобы усилить их понимание культуры России.– В каких регионах движение РСО наиболее развито?– Студенческие отряды развиваются во всех 89 регионах РФ. В 84 регионах созданы региональные штабы. Мы работаем со всеми регионами, вне зависимости от того, есть там штаб студенческих отрядов или нет. Приоритет все-таки не в бюрократии, не в юрлицах. Поэтому работаем со всеми и на наших исторических новых территориях. Работать мы начали до 2014 года, давно дружим и общаемся с Луганском, Донбассом, Херсонщиной.Рейтинг 2023 года возглавили студенческие отряды Республики Татарстан. Также лидирующие позиции занимают Алтайский край, Республика Крым, Челябинская область, Архангельская область, Пермский край, Омская, Новосибирская, Ростовская области, Кузбасс, Республика Удмуртия, Томская область. На Дальнем Востоке сильнейшие – Камчатский край, Республика Саха (Якутия). А в Центральном федеральном округе Белгородское региональное отделение даже при всех нынешних условиях в этом году численно выросло. Это много говорит о том, что молодежь не сломить.– Как записаться в отряд? Есть ли конкуренция за право поработать в отряде между учебными заведениями? Может ли записаться в отряд школьник?– Школьник записаться может. У нас есть трудовые отряды подростков от 14 лет. Мы найдем им работу, найдем коллектив. Теперь о том, как нас найти. Все очень просто – трудкрут.com, и вы попадаете на сайт, оставляете короткую заявку. Наш кол-центр с вами свяжется, проведет небольшой опрос и предложит лучшее направление. Нас можно найти в социальных сетях по хештегу #трудкрут. Можно прийти в образовательную организацию в вуз, потому что более чем в 90% образовательных организаций есть штабы студенческих отрядов. Можно обратиться к проректору по воспитательной работе. Сегодня мы присутствуем уже в 45% колледжах.Но я должен предупредить любого молодого человека. Как только вы попадете в студенческие отряды, назад дороги уже не будет. Вы влюбитесь в это движение навсегда. Студенческие отряды вызывают зависимость.– Михаил Сергеевич, а вы сами сколько лет в студенческих отрядах?– Я рос вместе со студенческими отрядами. Мне 38 лет, я родился в деревне Томской области. Девяностые годы я также тяжело переживал, как и вся страна. В 2004 году я пришел в вожатское движение Томской области и там стал вожатым в спортивном лагере для детей из детских домов, где получил первые социальные и коммуникативные навыки. В 2005 году начинают появляться первые всероссийские проекты нашей страны, и мы уезжаем на Дальний Восток. Я поехал к матросам-рыбообработчикам в составе Всероссийского студенческого отряда. Мы побывали на Камчатке, на Сахалине, на Южных Курилах. После своего трудового сезона я приехал в Томск с большим желанием развивать движение студенческих отрядов. Мы начали проводить первые социальные акции в Томске. Я руководил вузовским штабом, создавал студенческие отряды по ремонту общежитий. Мы помогали ветеранам. Я проходил все эти этапы. Потом я стал комиссаром регионального штаба и понял, как работать с региональной властью, где мы можем быть полезны.В 2008 году я получаю приглашение приехать в центральный штаб Российских студенческих отрядов. В том же году впервые студенческие отряды по поручению президента едут работать на олимпийские объекты. Появление новых всероссийских студенческих строек – славный этап того периода, а моей задачей стало курировать эти проекты из центрального штаба. Потом были атомные проекты, проекты "Россетей" и РЖД.В 2011 году я становлюсь командиром центрального штаба и начинаю развивать систему студенческих отрядов – нормативно-правовую базу, законы, налоговые льготы вместе с федеральными органами исполнительной власти. Командиром центрального штаба я был до 2021 года. Не знаю, можно ли этим гордиться, но дольше меня командиром центрального штаба не работал никто за все 65 лет. А потом я становлюсь депутатом Государственной Думы РФ. Именно большой опыт работы в студенческих отрядах, знание молодежного рынка труда изнутри позволили мне войти в депутатский корпус. Считаю, что это возможность на новом уровне создавать возможности для молодежи нашей страны и помогать им развиваться в профессиональном и личностном плане.

https://ria.ru/20240719/studotryady-1960803119.html

https://ria.ru/20241120/nastavniki-1984801896.html

https://ria.ru/20241120/festival-1984800411.html

https://sn.ria.ru/20241114/konferentsiya-1983756800.html

https://ria.ru/20241120/dvizhenie_pervykh-1984768130.html

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Артем Смирнов

россия, томская область, донбасс, татьяна голикова, госдума рф