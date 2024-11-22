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В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге - РИА Новости, 22.11.2024
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22:49 22.11.2024 (обновлено: 23:00 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kiev-1985294667.html
В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге
В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге - РИА Новости, 22.11.2024
В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге
Система оповещения о воздушной тревоге перестала работать в трех районах Киева, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:49
2024-11-22T23:00
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Система оповещения о воздушной тревоге перестала работать в трех районах Киева, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале. "В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители", — говорится в публикации. Оповещать через механизированные средства будут до 25 ноября включительно.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. В Москве подчеркивали, что за диверсией стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, укртелеком
В мире, Киев, Укртелеком
В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге

В трех районах Киева произошел сбой в системе оповещения о воздушной тревоге

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Малолюдная улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Система оповещения о воздушной тревоге перестала работать в трех районах Киева, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале.
«
"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители", — говорится в публикации.
Оповещать через механизированные средства будут до 25 ноября включительно.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. В Москве подчеркивали, что за диверсией стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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