В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге
В трех районах Киева произошел сбой в системе оповещения о воздушной тревоге
Малолюдная улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Система оповещения о воздушной тревоге перестала работать в трех районах Киева, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале.
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"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители", — говорится в публикации.
Оповещать через механизированные средства будут до 25 ноября включительно.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. В Москве подчеркивали, что за диверсией стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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