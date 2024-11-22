https://ria.ru/20241122/kiev-1985294667.html

В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге

В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге - РИА Новости, 22.11.2024

В Киеве произошел сбой системы оповещения о тревоге

Система оповещения о воздушной тревоге перестала работать в трех районах Киева, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:49

2024-11-22T22:49

2024-11-22T23:00

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Система оповещения о воздушной тревоге перестала работать в трех районах Киева, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале. "В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители", — говорится в публикации. Оповещать через механизированные средства будут до 25 ноября включительно.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. В Москве подчеркивали, что за диверсией стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241122/kiev-1985263089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, укртелеком