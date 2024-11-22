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В Киеве создали штаб ПВО - РИА Новости, 22.11.2024
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18:55 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kiev-1985263089.html
В Киеве создали штаб ПВО
В Киеве создали штаб ПВО - РИА Новости, 22.11.2024
В Киеве создали штаб ПВО
Власти Украины создали в Киеве штаб противовоздушной обороны ВСУ, как утверждается, они также появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:55
2024-11-22T18:55
в мире
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Украины создали в Киеве штаб противовоздушной обороны ВСУ, как утверждается, они также появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает в пятницу местный телеканал "Общественное" со ссылкой на Генштаб украинских войск. "В Киеве 19 ноября создали штаб противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Подобные штабы также будут создаваться в Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Подробностей о работе указанных штабов не приводится.
https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html
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в мире, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве создали штаб ПВО

В Киеве создали штаб противовоздушной обороны ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Украины создали в Киеве штаб противовоздушной обороны ВСУ, как утверждается, они также появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает в пятницу местный телеканал "Общественное" со ссылкой на Генштаб украинских войск.
"В Киеве 19 ноября создали штаб противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Подобные штабы также будут создаваться в Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Подробностей о работе указанных штабов не приводится.
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