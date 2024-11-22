https://ria.ru/20241122/kiev-1985263089.html

В Киеве создали штаб ПВО

В Киеве создали штаб ПВО - РИА Новости, 22.11.2024

В Киеве создали штаб ПВО

Власти Украины создали в Киеве штаб противовоздушной обороны ВСУ, как утверждается, они также появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает в пятницу... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:55

2024-11-22T18:55

2024-11-22T18:55

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Власти Украины создали в Киеве штаб противовоздушной обороны ВСУ, как утверждается, они также появятся в Сумской и Харьковской областях, сообщает в пятницу местный телеканал "Общественное" со ссылкой на Генштаб украинских войск. "В Киеве 19 ноября создали штаб противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Подобные штабы также будут создаваться в Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Подробностей о работе указанных штабов не приводится.

https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html

украина

киев

харьковская область

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в мире, украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины