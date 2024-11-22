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В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 22.11.2024 (обновлено: 10:30 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kiev-1985135875.html
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.11.2024
В Киеве прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:11
2024-11-22T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
киев
хмельницкий (город)
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы &lt;...&gt; слышны в Киеве", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 9:54 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. При этом непосредственно в Киеве тревога не действует.Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Киевской и Днепропетровской областях.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Этим боеприпасом поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html
https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html
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хмельницкий (город)
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в мире, киев, хмельницкий (город), полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Хмельницкий (город), Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремела серия взрывов

"Страна.ua": в Киеве прогремела серия взрывов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Взрывы <...> слышны в Киеве", — говорится в публикации.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 9:54 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. При этом непосредственно в Киеве тревога не действует.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Киевской и Днепропетровской областях.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Этим боеприпасом поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХмельницкий (город)Полтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
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