https://ria.ru/20241122/kiev-1985135875.html
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.11.2024
В Киеве прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:11
2024-11-22T10:11
2024-11-22T10:30
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы <...> слышны в Киеве", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 9:54 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. При этом непосредственно в Киеве тревога не действует.Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Киевской и Днепропетровской областях.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Этим боеприпасом поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, хмельницкий (город), полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Хмельницкий (город), Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремела серия взрывов
"Страна.ua": в Киеве прогремела серия взрывов