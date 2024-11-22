https://ria.ru/20241122/kiev-1985135875.html

В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.11.2024

В Киеве прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:11

2024-11-22T10:11

2024-11-22T10:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Серия взрывов прогремела в столице Украины, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы <...> слышны в Киеве", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 9:54 мск, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. При этом непосредственно в Киеве тревога не действует.Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Киевской и Днепропетровской областях.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия проводит испытания новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Этим боеприпасом поразили промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. В Кремле подчеркивают, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не бьют по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, хмельницкий (город), полтавская область, вооруженные силы рф