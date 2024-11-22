https://ria.ru/20241122/kiberprestupniki-1985094717.html

Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников

Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников - РИА Новости, 22.11.2024

Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников

Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:02

2024-11-22T11:02

2024-11-22T12:42

технологии

россия

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев."Ущерб от действий злоумышленников поражает. Ежегодно он достигает 150 миллиардов рублей. Из них, 15 миллиардов рублей – это случаи несанкционированных банковских операций с личными счетами граждан", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху.Он добавил, что если в 2018 году на преступления в сфере информационных технологий приходилось 9% (179 тысяч) от общего числа криминальных деяний, то за восемь месяцев текущего года этот показатель вырос до 40% (более 500 тысяч преступлений). Причем большинство из них совершается организованными группами.По словам Кипкаева, самым распространенным видом киберпреступлений остаются дистанционные хищения. За последние четыре года число мошеннических действий увеличилось на 300%, и тенденция роста сохраняется. В текущем году зарегистрирована 251 тысяча таких преступлений.

https://ria.ru/20241010/kiberprestuplenie-1977431676.html

https://ria.ru/20241109/zarplaty-1982778996.html

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технологии, россия