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Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников - РИА Новости, 22.11.2024
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11:02 22.11.2024 (обновлено: 12:42 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kiberprestupniki-1985094717.html
Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников
Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников - РИА Новости, 22.11.2024
Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников
Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:02
2024-11-22T12:42
технологии
россия
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев."Ущерб от действий злоумышленников поражает. Ежегодно он достигает 150 миллиардов рублей. Из них, 15 миллиардов рублей – это случаи несанкционированных банковских операций с личными счетами граждан", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху.Он добавил, что если в 2018 году на преступления в сфере информационных технологий приходилось 9% (179 тысяч) от общего числа криминальных деяний, то за восемь месяцев текущего года этот показатель вырос до 40% (более 500 тысяч преступлений). Причем большинство из них совершается организованными группами.По словам Кипкаева, самым распространенным видом киберпреступлений остаются дистанционные хищения. За последние четыре года число мошеннических действий увеличилось на 300%, и тенденция роста сохраняется. В текущем году зарегистрирована 251 тысяча таких преступлений.
https://ria.ru/20241010/kiberprestuplenie-1977431676.html
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технологии, россия
Технологии, Россия
Генпрокуратура рассказала о ежегодном ущербе от действий киберпреступников

ГП: ежегодный ущерб от киберпреступников оценивают в 150 миллиардов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ежегодный ущерб от действий киберпреступников в России достигает в 150 миллиардов рублей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев.
"Ущерб от действий злоумышленников поражает. Ежегодно он достигает 150 миллиардов рублей. Из них, 15 миллиардов рублей – это случаи несанкционированных банковских операций с личными счетами граждан", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху.
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Он добавил, что если в 2018 году на преступления в сфере информационных технологий приходилось 9% (179 тысяч) от общего числа криминальных деяний, то за восемь месяцев текущего года этот показатель вырос до 40% (более 500 тысяч преступлений). Причем большинство из них совершается организованными группами.
По словам Кипкаева, самым распространенным видом киберпреступлений остаются дистанционные хищения. За последние четыре года число мошеннических действий увеличилось на 300%, и тенденция роста сохраняется. В текущем году зарегистрирована 251 тысяча таких преступлений.
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