https://ria.ru/20241122/khotsenko--1985135264.html

Хоценко обсудил с Любимовой планы по нацпроектам в сфере культуры

Хоценко обсудил с Любимовой планы по нацпроектам в сфере культуры - РИА Новости, 22.11.2024

Хоценко обсудил с Любимовой планы по нацпроектам в сфере культуры

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой итоги реализации нацпроекта "Культура" и планы региона на... РИА Новости, 22.11.2024

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2024-11-22T10:07

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виталий хоценко

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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой итоги реализации нацпроекта "Культура" и планы региона на стартующий с января 2025 года нацпроект "Семья", рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Встреча состоялась во время командировки Хоценко в Москву. Он рассказал Любимовой, что в Омской области по нацпроекту "Культура" обновили ДК, школы искусств, создали модельные библиотеки, приобрели новые музыкальные инструменты и оборудование для отраслевых учреждений. Согласно паспорту нацпроекта "Культура", этот год стал последним в его реализации. С 2025 года все мероприятия будут включены в новый нацпроект "Семья". "В ближайшие три года в рамках нового национального проекта "Семья" на модернизацию учреждений культуры регион получит порядка 1 миллиарда рублей. На эти средства проведем капитальный ремонт ДК и ДШИ (детских школ искусств - ред.), создадим модельные библиотеки в Омске и наших районах, капитально отремонтируем музеи и библиотеки, обновим здание хореографического отделения детской школы искусств в Седельниково, где занимаются ребята из детского танцевального коллектива "Жарки", капитально отремонтируем Музыкальный и Пятый театры в городе Омске, а также театр имени Михаила Ульянова в Таре, обновим материально-техническую базу областной филармонии, закупим новые музыкальные инструменты для детских школ искусств, обновим книжный фонд библиотек", - привели слова губернатора в пресс-службе. Также на встрече обсудили вопросы ремонта Омского государственного академического театра драмы, отмечающего свое 150-летие, и выделения федеральных средств на реставрацию здания. Глава региона также рассказал, что Омск претендует на присвоение статуса "Культурной столицы - 2026".

https://ria.ru/20241114/khotsenko-1983677278.html

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ольга любимова, виталий хоценко, омская область, омск