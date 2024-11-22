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В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Владимир Зеленский должен поблагодарить Владимира Путина после удара ракетой "Орешник" в Днепропетровске, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:17
2024-11-22T12:17
2024-11-22T14:50
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владимир зеленский
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский должен поблагодарить Владимира Путина после удара ракетой "Орешник" в Днепропетровске, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Зеленский должен написать Путину благодарственное письмо за то, что тот сохранил ему жизнь", – советует он.Он добавил, что Зеленский делает все для провокации России на то, чтобы масштабно ударить по Украине.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ракета "Орешник"
В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"
Журналист Хинкл: Зеленский должен написать благодарственное письмо Путину