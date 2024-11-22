https://ria.ru/20241122/khinkl-1985162711.html

В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"

В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

В США дали совет Зеленскому после удара российской ракеты "Орешник"

Владимир Зеленский должен поблагодарить Владимира Путина после удара ракетой "Орешник" в Днепропетровске, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:17

2024-11-22T12:17

2024-11-22T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский должен поблагодарить Владимира Путина после удара ракетой "Орешник" в Днепропетровске, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Зеленский должен написать Путину благодарственное письмо за то, что тот сохранил ему жизнь", – советует он.Он добавил, что Зеленский делает все для провокации России на то, чтобы масштабно ударить по Украине.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.

https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html

https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ракета "орешник"