https://ria.ru/20241122/khimki-1985239873.html

Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках

Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках - РИА Новости, 22.11.2024

Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках

В администрации городского округа Химки провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:54

2024-11-22T16:54

2024-11-22T16:54

химки (городской округ в московской области)

жкх

инвестиции

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В администрации городского округа Химки провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Обсуждение прошло в открытом режиме с привлечением широкого круга участников. На мероприятии представили доклад об итогах социально-экономического развития городского округа за 2024 год и планы до 2027 года. Участники слушаний обсудили основные итоги проводимых мероприятий в области финансовой, бюджетной и налоговой политики. Заместитель главы городского округа – начальник финансового управления Наталия Гурьева представила основную структуру сформированного бюджета. Так, прогнозируемые доходы на 2025 год составят 20 миллиардов 849 миллионов, а расходы — на 181 миллион меньше. "Оцениваем бюджет как вполне эффективный, 55% направляется на социальную сферу. Экономика Химок успешно развивается, наши учреждения обеспечены финансированием из бюджета, выполняются все социальные программы, поэтому с уверенностью говорю, что все бюджетные обязательства будут исполнены", – рассказала Гурьева, ее слова приводят в пресс-службе. В структуре доходов большую часть бюджета составляют налоги. Округ демонстрирует положительную динамику в этом направлении. В следующем году в городскую казну поступит 11 миллиардов 115 миллионов рублей, что на 602 миллиона больше, чем в 2024. При этом 50% данной суммы составит налог на доходы физических лиц. Кроме того, Химки продолжают оставаться привлекательным регионом для инвестиций. "За истекший период в экономику городского округа привлечено более 16,7 миллиарда рублей инвестиций. В общей структуре инвестиций в основной капитал 85% составляют собственные средства организаций и 15% привлеченные средства", – подчеркнула начальник управления экономики и планирования администрации Химок Татьяна Прялухина. В контрольно-счетной палате Химок проект бюджета прошел необходимые экспертизы и рекомендован к принятию. Сейчас над главным финансовым документом работают народные избранники. 28 ноября Совет депутатов вынесет проект бюджета на утверждение.

https://ria.ru/20241122/vystavki-1985232856.html

https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), жкх, инвестиции