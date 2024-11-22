https://ria.ru/20241122/khimki-1985239873.html
Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках
Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках - РИА Новости, 22.11.2024
Публичные слушания по бюджету на 2025 год прошли в Химках
В администрации городского округа Химки провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:54
2024-11-22T16:54
2024-11-22T16:54
химки (городской округ в московской области)
жкх
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985238426_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_9f74ef0ec5deb243d7ccc2c42fa66222.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В администрации городского округа Химки провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Обсуждение прошло в открытом режиме с привлечением широкого круга участников. На мероприятии представили доклад об итогах социально-экономического развития городского округа за 2024 год и планы до 2027 года. Участники слушаний обсудили основные итоги проводимых мероприятий в области финансовой, бюджетной и налоговой политики. Заместитель главы городского округа – начальник финансового управления Наталия Гурьева представила основную структуру сформированного бюджета. Так, прогнозируемые доходы на 2025 год составят 20 миллиардов 849 миллионов, а расходы — на 181 миллион меньше. "Оцениваем бюджет как вполне эффективный, 55% направляется на социальную сферу. Экономика Химок успешно развивается, наши учреждения обеспечены финансированием из бюджета, выполняются все социальные программы, поэтому с уверенностью говорю, что все бюджетные обязательства будут исполнены", – рассказала Гурьева, ее слова приводят в пресс-службе. В структуре доходов большую часть бюджета составляют налоги. Округ демонстрирует положительную динамику в этом направлении. В следующем году в городскую казну поступит 11 миллиардов 115 миллионов рублей, что на 602 миллиона больше, чем в 2024. При этом 50% данной суммы составит налог на доходы физических лиц. Кроме того, Химки продолжают оставаться привлекательным регионом для инвестиций. "За истекший период в экономику городского округа привлечено более 16,7 миллиарда рублей инвестиций. В общей структуре инвестиций в основной капитал 85% составляют собственные средства организаций и 15% привлеченные средства", – подчеркнула начальник управления экономики и планирования администрации Химок Татьяна Прялухина. В контрольно-счетной палате Химок проект бюджета прошел необходимые экспертизы и рекомендован к принятию. Сейчас над главным финансовым документом работают народные избранники. 28 ноября Совет депутатов вынесет проект бюджета на утверждение.
https://ria.ru/20241122/vystavki-1985232856.html
https://ria.ru/20241120/khimki-1984776052.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985238426_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_530bac09113ac6ad60c94a9d4972a730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), жкх, инвестиции
Химки (городской округ в Московской области), ЖКХ, Инвестиции
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В администрации городского округа Химки провели публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Обсуждение прошло в открытом режиме с привлечением широкого круга участников.
На мероприятии представили доклад об итогах социально-экономического развития городского округа за 2024 год и планы до 2027 года. Участники слушаний обсудили основные итоги проводимых мероприятий в области финансовой, бюджетной и налоговой политики.
Заместитель главы городского округа – начальник финансового управления Наталия Гурьева представила основную структуру сформированного бюджета. Так, прогнозируемые доходы на 2025 год составят 20 миллиардов 849 миллионов, а расходы — на 181 миллион меньше.
"Оцениваем бюджет как вполне эффективный, 55% направляется на социальную сферу. Экономика Химок успешно развивается, наши учреждения обеспечены финансированием из бюджета, выполняются все социальные программы, поэтому с уверенностью говорю, что все бюджетные обязательства будут исполнены", – рассказала Гурьева, ее слова приводят в пресс-службе.
В структуре доходов большую часть бюджета составляют налоги. Округ демонстрирует положительную динамику в этом направлении. В следующем году в городскую казну поступит 11 миллиардов 115 миллионов рублей, что на 602 миллиона больше, чем в 2024. При этом 50% данной суммы составит налог на доходы физических лиц. Кроме того, Химки
продолжают оставаться привлекательным регионом для инвестиций.
"За истекший период в экономику городского округа привлечено более 16,7 миллиарда рублей инвестиций. В общей структуре инвестиций в основной капитал 85% составляют собственные средства организаций и 15% привлеченные средства", – подчеркнула начальник управления экономики и планирования администрации Химок Татьяна Прялухина.
В контрольно-счетной палате Химок проект бюджета прошел необходимые экспертизы и рекомендован к принятию. Сейчас над главным финансовым документом работают народные избранники. 28 ноября Совет депутатов вынесет проект бюджета на утверждение.