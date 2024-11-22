https://ria.ru/20241122/khakery-1985120908.html
Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины
Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины - РИА Новости, 22.11.2024
Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины
Хакеры из RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на сайте "НемеZида" базу данных Минздрава Украины с положительными результатами тестирования граждан страны на РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:05
2024-11-22T08:05
2024-11-22T11:06
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хакеры из RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на сайте "НемеZида" базу данных Минздрава Украины с положительными результатами тестирования граждан страны на ВИЧ, сообщил РИА Новости представитель группы.О том, что украинские власти готовы к мобилизации ВИЧ-инфицированных, на минувшей неделе заявил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин."Цель обнародования списков инфицированных на Украине — продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных с Украины", — сказал представитель RaHDit.Всего, по его словам, на учете состоят более 367 тысяч заболевших. В основном это люди 60-80-х годов рождения. При этом есть и пожилые, родившиеся в 30-е годы, а также совсем молодые люди и даже дети 2000-х годов рождения. Например, в списке под номером 276 Ганна П. (29.05.1938) и под номером 667 Каролина З. (01.01.2009)Кроме года рождения, в базу дополнительно заносятся такие параметры, как употребление наркотиков, алкоголя, а также "работа в сфере коммерческой любви".Нынешняя акция не первая подобная у RaHDit. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
https://ria.ru/20241031/bolnye-1981031572.html
https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983589700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, нато
В мире, Украина, Россия, НАТО
Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины
Российские хакеры получили данные о 367 тысячах ВИЧ-инфицированных на Украине
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хакеры из RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на сайте "НемеZида" базу данных Минздрава Украины с положительными результатами тестирования граждан страны на ВИЧ, сообщил РИА Новости представитель группы.
О том, что украинские власти готовы к мобилизации ВИЧ-инфицированных, на минувшей неделе заявил официальный представитель Минобороны Украины
Дмитрий Лазуткин.
"Цель обнародования списков инфицированных на Украине — продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных с Украины", — сказал представитель RaHDit.
Всего, по его словам, на учете состоят более 367 тысяч заболевших. В основном это люди 60-80-х годов рождения. При этом есть и пожилые, родившиеся в 30-е годы, а также совсем молодые люди и даже дети 2000-х годов рождения. Например, в списке под номером 276 Ганна П. (29.05.1938) и под номером 667 Каролина З. (01.01.2009)
Кроме года рождения, в базу дополнительно заносятся такие параметры, как употребление наркотиков, алкоголя, а также "работа в сфере коммерческой любви".
Нынешняя акция не первая подобная у RaHDit. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО
, воюющих против России
в киберпространстве, сведения в отношении полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.