https://ria.ru/20241122/khakery-1985120908.html

Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины

Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины - РИА Новости, 22.11.2024

Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины

Хакеры из RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на сайте "НемеZида" базу данных Минздрава Украины с положительными результатами тестирования граждан страны на РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T08:05

2024-11-22T08:05

2024-11-22T11:06

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хакеры из RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на сайте "НемеZида" базу данных Минздрава Украины с положительными результатами тестирования граждан страны на ВИЧ, сообщил РИА Новости представитель группы.О том, что украинские власти готовы к мобилизации ВИЧ-инфицированных, на минувшей неделе заявил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин."Цель обнародования списков инфицированных на Украине — продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных с Украины", — сказал представитель RaHDit.Всего, по его словам, на учете состоят более 367 тысяч заболевших. В основном это люди 60-80-х годов рождения. При этом есть и пожилые, родившиеся в 30-е годы, а также совсем молодые люди и даже дети 2000-х годов рождения. Например, в списке под номером 276 Ганна П. (29.05.1938) и под номером 667 Каролина З. (01.01.2009)Кроме года рождения, в базу дополнительно заносятся такие параметры, как употребление наркотиков, алкоголя, а также "работа в сфере коммерческой любви".Нынешняя акция не первая подобная у RaHDit. Ранее группа публиковала данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения в отношении полутора тысяч действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.

https://ria.ru/20241031/bolnye-1981031572.html

https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, нато