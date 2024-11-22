https://ria.ru/20241122/kevorkova-1985266367.html
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой*
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой* - РИА Новости, 22.11.2024
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:23
2024-11-22T19:23
2024-11-22T19:25
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 января", - рассказал собеседник агентства. Ранее следствие завершило работу по этому делу, Кеворковой* предъявили обвинение в окончательной редакции, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов в мае. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241118/magadan-1984319160.html
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москва, надежда кеворкова, общество
Москва, Надежда Кеворкова, Общество
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Кеворковой до 5 января
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 января", - рассказал собеседник агентства.
Ранее следствие завершило работу по этому делу, Кеворковой* предъявили обвинение в окончательной редакции, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов в мае.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
** Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.