Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой* - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 22.11.2024 (обновлено: 19:25 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kevorkova-1985266367.html
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой*
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой* - РИА Новости, 22.11.2024
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой*
Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:23
2024-11-22T19:25
москва
надежда кеворкова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944446524_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_60816e854408da5accb2bc1054cf1b55.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 января", - рассказал собеседник агентства. Ранее следствие завершило работу по этому делу, Кеворковой* предъявили обвинение в окончательной редакции, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов в мае. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241118/magadan-1984319160.html
https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944446524_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_5509a333c73119bcb1e2053303fd29f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, надежда кеворкова, общество
Москва, Надежда Кеворкова, Общество
Суд продлил срок ареста журналистке Кеворковой*

Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Кеворковой до 5 января

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова* в Басманном суде Москвы
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова* в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемой Кеворковой* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 5 января", - рассказал собеседник агентства.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Житель Магадана получил два года за оправдание терроризма в соцсетях
18 ноября, 07:35
Ранее следствие завершило работу по этому делу, Кеворковой* предъявили обвинение в окончательной редакции, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в тексте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов в мае.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
** Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Екатеринбурге учителя осудили за оправдание теракта на Крымском мосту
20 ноября, 20:59
 
МоскваНадежда КеворковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала