https://ria.ru/20241122/kazahstan-1985124847.html

Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины

Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 22.11.2024

Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:07

2024-11-22T09:07

2024-11-22T11:31

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олжас бектенов

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АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского правительства. "Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов", - говорится в сообщении кабмина республики. Сообщается, что руководитель правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения. В казахстанском кабмине добавили, что руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.

https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html

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в мире, украина, олжас бектенов