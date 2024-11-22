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Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 22.11.2024
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09:07 22.11.2024 (обновлено: 11:31 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kazahstan-1985124847.html
Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины
Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 22.11.2024
Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины
Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:07
2024-11-22T11:31
в мире
украина
олжас бектенов
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АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского правительства. "Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов", - говорится в сообщении кабмина республики. Сообщается, что руководитель правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения. В казахстанском кабмине добавили, что руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.
https://ria.ru/20241122/furor-1985108691.html
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в мире, украина, олжас бектенов
В мире, Украина, Олжас Бектенов
Премьер Казахстана провел оперативное совещание по ситуации вокруг Украины

В Казахстане усилили меры безопасности из-за ситуации вокруг Украины

© Фото : UKIMET/TelegramОперативное совещание по исполнению поручений главы Казахстана о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины. 22 ноября 2024
Оперативное совещание по исполнению поручений главы Казахстана о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : UKIMET/Telegram
Оперативное совещание по исполнению поручений главы Казахстана о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины. 22 ноября 2024
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АСТАНА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского правительства.
"Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов", - говорится в сообщении кабмина республики.
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Сообщается, что руководитель правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения.
В казахстанском кабмине добавили, что руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.
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