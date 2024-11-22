https://ria.ru/20241122/kartina-1985171735.html

Московская полиция задержала похитителя картины "Счастье любит тишину"

Московская полиция задержала похитителя картины "Счастье любит тишину" - РИА Новости, 22.11.2024

Московская полиция задержала похитителя картины "Счастье любит тишину"

Полиция задержала похитителя картины "Счастье любит тишину" стоимостью 100 тысяч рублей в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:45

2024-11-22T12:45

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МОСКВА, 22 ноя- РИА Новости. Полиция задержала похитителя картины "Счастье любит тишину" стоимостью 100 тысяч рублей в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы раскрыли кражу картины, которая экспонировалась на выставке "Свет Азии", - сказала Волк. По её словам, в полицию обратился президент одного из художественных союзов с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который похитил картину "Счастье любит тишину". Полотно, примерной стоимостью 100 тысяч рублей, было представлено в галерее на Киевской улице. Воспользовавшись легким доступом к экспонатам, злоумышленник беспрепятственно снял одну из картин с мольберта и скрылся. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ (Кража). "В результате оперативно-розыскных мероприятий на Якорной улице столицы сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В ходе обыска в квартире его брата полицейские обнаружили похищенное полотно", - уточнила Волк. Мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в ведомстве.

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происшествия, россия, москва, ирина волк