https://ria.ru/20241122/karlson-1985243133.html

"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода

"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода - РИА Новости, 22.11.2024

"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода

"Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:12

2024-11-22T17:12

2024-11-22T17:12

общество

технологии

такер карлсон

марат баширов

владимир высоцкий (автор песен)

ростех

высшая школа экономики (вшэ)

u2

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а также подарить бронежилет "Оберег", сообщили в госкорпорации. Ранее российский политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале рекомендовал Карлсону сменить микрофон. В качестве альтернативы эксперт предложил американцу тульский вариант. "Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода "Октава" и пригласить на экскурсию на предприятие", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что там журналист сможет увидеть, что российское оборудование создают "не только со знанием дела, но и с любовью". "Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – "Оберег". Вещь в опасной работе журналиста полезная", - добавили в "Ростехе". По информации компании, этот образец "не возьмет" даже автоматная очередь. На сайте "Октавы" отмечается, что микрофоны завода использовали такие звезды как U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон и Владимир Высоцкий.

https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html

https://ria.ru/20240926/bronezhilet-1974750170.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, такер карлсон, марат баширов, владимир высоцкий (автор песен), ростех, высшая школа экономики (вшэ), u2