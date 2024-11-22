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"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода - РИА Новости, 22.11.2024
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17:12 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/karlson-1985243133.html
"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода
"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода - РИА Новости, 22.11.2024
"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода
"Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:12
2024-11-22T17:12
общество
технологии
такер карлсон
марат баширов
владимир высоцкий (автор песен)
ростех
высшая школа экономики (вшэ)
u2
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а также подарить бронежилет "Оберег", сообщили в госкорпорации. Ранее российский политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале рекомендовал Карлсону сменить микрофон. В качестве альтернативы эксперт предложил американцу тульский вариант. "Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода "Октава" и пригласить на экскурсию на предприятие", - говорится в сообщении. В госкорпорации отметили, что там журналист сможет увидеть, что российское оборудование создают "не только со знанием дела, но и с любовью". "Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – "Оберег". Вещь в опасной работе журналиста полезная", - добавили в "Ростехе". По информации компании, этот образец "не возьмет" даже автоматная очередь. На сайте "Октавы" отмечается, что микрофоны завода использовали такие звезды как U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон и Владимир Высоцкий.
https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html
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общество, технологии, такер карлсон, марат баширов, владимир высоцкий (автор песен), ростех, высшая школа экономики (вшэ), u2
Общество, Технологии, Такер Карлсон, Марат Баширов, Владимир Высоцкий (автор песен), Ростех, Высшая школа экономики (ВШЭ), U2
"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон тульского завода

"Ростех" готов подарить Такеру Карлсону микрофон "Октава" и бронежилет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Ростех" готов предоставить американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону микрофон тульского завода "Октава", чтобы звук в его видео стал качественнее, а также подарить бронежилет "Оберег", сообщили в госкорпорации.
Ранее российский политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале рекомендовал Карлсону сменить микрофон. В качестве альтернативы эксперт предложил американцу тульский вариант.
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"Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода "Октава" и пригласить на экскурсию на предприятие", - говорится в сообщении.
В госкорпорации отметили, что там журналист сможет увидеть, что российское оборудование создают "не только со знанием дела, но и с любовью".
«
"Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – "Оберег". Вещь в опасной работе журналиста полезная", - добавили в "Ростехе". По информации компании, этот образец "не возьмет" даже автоматная очередь.
На сайте "Октавы" отмечается, что микрофоны завода использовали такие звезды как U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон и Владимир Высоцкий.
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ОбществоТехнологииТакер КарлсонМарат БашировВладимир Высоцкий (автор песен)РостехВысшая школа экономики (ВШЭ)U2
 
 
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