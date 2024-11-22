https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе - РИА Новости, 22.11.2024
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Российский комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе, сообщил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:56
2024-11-22T19:56
2024-11-22T20:19
ракета "орешник"
европа
россия
сергей каракаев
владимир путин
ракетные войска стратегического назначения
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе, сообщил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев."Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Сергей Каракаев: "Орешник" может поражать цели на всей территории Европы
Каракаев
2024-11-22T19:56
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ракета "орешник", европа, россия, сергей каракаев, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, первый запуск ракеты "орешник", в мире
Ракета "Орешник", Европа, Россия, Сергей Каракаев, Владимир Путин, Ракетные войска стратегического назначения, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Главком РВСН Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе