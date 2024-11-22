https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе

Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе - РИА Новости, 22.11.2024

Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе

Российский комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе, сообщил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:56

2024-11-22T19:56

2024-11-22T20:19

ракета "орешник"

европа

россия

сергей каракаев

владимир путин

ракетные войска стратегического назначения

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе, сообщил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев."Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности", - сказал Каракаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20241122/putin-1985272333.html

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ракета "орешник", европа, россия, сергей каракаев, владимир путин, ракетные войска стратегического назначения, первый запуск ракеты "орешник", в мире