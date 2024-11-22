https://ria.ru/20241122/kanada-1985259331.html

У властей Канады нет доказательств связи Моди с преступлениями в стране

У властей Канады нет доказательств связи Моди с преступлениями в стране - РИА Новости, 22.11.2024

У властей Канады нет доказательств связи Моди с преступлениями в стране

Власти Канады опровергли утверждения о том, что у них есть доказательства связи между индийскими должностными лицами, в том числе премьер-министром Нарендрой... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:34

2024-11-22T18:34

2024-11-22T18:34

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Канады опровергли утверждения о том, что у них есть доказательства связи между индийскими должностными лицами, в том числе премьер-министром Нарендрой Моди, и преступной деятельностью в Канаде, сообщила советник по разведке канадского премьера Джастина Трюдо Натали Друэн. В среду газета Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что спецслужбы Канады считают, что Моди якобы знал о подготовке к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Как отмечалось в статье, у Оттавы нет прямых доказательств того, что индийский премьер-министр знал о готовящемся убийстве. "Правительство Канады не заявляло и не располагает информацией о доказательствах, связывающих премьер-министра Моди, министра (иностранных дел Субраманьяма - ред.) Джайшанкара или советника по нацбезопасности (Аджита - ред.) Довала с серьезной преступной активностью в Канаде", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства. В сообщении отмечается, что любые другие заявления являются спекулятивными и неточными. Нижар был убит в июне 2023 года. Охлаждение отношений Индии и Канады началось в сентябре 2023 года, после того как канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что полиция подозревает индийские власти в причастности к убийству лидера сикхской общины. По словам источника Globe and Mail, канадская и американская разведки связывают операцию по убийству Нижара с министром внутренних дел Индии Амитом Шахом. Кроме того, собеседник газеты утверждает, что в курсе событий были доверенный советник Моди по национальной безопасности Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Правительство Канады в конце октября обвинило министра внутренних дел Индии в подготовке заговора против канадской общины сикхов. Индия 2 ноября выразила протест Канаде в связи с ее обвинениями в адрес главы индийского МВД в якобы организации заговоров с целью нападения и убийства сикхов, живущих в Канаде.

https://ria.ru/20241030/kanada-1980821289.html

https://ria.ru/20241015/tryudo-1978049698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, индия, оттава, нарендра моди, джастин трюдо, аджит довал