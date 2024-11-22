https://ria.ru/20241122/kalendar-1985189124.html

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на декабрь

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на декабрь - РИА Новости, 22.11.2024

Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на декабрь

Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на декабрь, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность, РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:35

2024-11-22T13:35

2024-11-22T13:35

россия

корпорация мсп

предприниматели

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на декабрь, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность, внести взносы и уплатить налоги, сообщает пресс-служба корпорации. Последний месяц года всегда самый насыщенный. Так, уже ко 2 декабря ИП, имеющие недвижимость и транспорт, должны уплатить имущественные налоги за 2023 год: земельный и транспортный, налог на имущество физических лиц. До 3 декабря организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за 23-30 ноября и до 5 декабря уплачивают его (если в этот период платили сотрудникам). До 16 декабря организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за ноябрь. До 20 декабря импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за ноябрь. До 25 декабря: До 28 декабря: До 31 декабря (в связи с выходными срок переносится на 9 января): Не пропустить отчетные, платежные и другие важные даты поможет интерактивный Календарь предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ. Сервис можно настроить под свой бизнес, и он пришлет напоминания на e-mail, уточняется в сообщении КМСП. Цифровая платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241120/msp-1984653850.html

https://ria.ru/20241115/kmsp-1983846953.html

https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, предприниматели