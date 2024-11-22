Корпорация МСП опубликовала календарь предпринимателя на декабрь
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила календарь предпринимателя на декабрь, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность, внести взносы и уплатить налоги, сообщает пресс-служба корпорации.
Последний месяц года всегда самый насыщенный. Так, уже ко 2 декабря ИП, имеющие недвижимость и транспорт, должны уплатить имущественные налоги за 2023 год: земельный и транспортный, налог на имущество физических лиц.
До 3 декабря организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за 23-30 ноября и до 5 декабря уплачивают его (если в этот период платили сотрудникам).
До 16 декабря организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за ноябрь.
До 20 декабря импортеры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за ноябрь.
До 25 декабря:
- организации и ИП с сотрудниками представляют в налоговую: уведомление о суммах страховых взносов за ноябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 декабря, а также персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь.
- производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизу;
- организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за ноябрь;
- организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за ноябрь.
До 28 декабря:
- самозанятые уплачивают НПД за ноябрь;
- организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую инспекцию за ноябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 декабря (а если были выплаты с 23 до 28 декабря, то нужно также уплатить с них НДФЛ, направив уведомление для ЕНП не позднее 28.12.2024);
- организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не уплачиваете только квартальные авансы по п. 3 ст. 286 НК);
- организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС (если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК);
- производители подакцизных товаров уплачивают акцизы.
До 31 декабря (в связи с выходными срок переносится на 9 января):
- все ИП уплачивают фиксированные страховые взносы "за себя" за 2024 год (49 500 ₽);
- ИП на ПСН оплачивают патент, если он со сроком до 31.12.2024;
- можно подать уведомление о переходе на специальный налоговый режим (УСН, АУСН, ЕСХН) либо на иной способ расчёта налога на УСН / налога на прибыль организаций.
Не пропустить отчетные, платежные и другие важные даты поможет интерактивный Календарь предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ. Сервис можно настроить под свой бизнес, и он пришлет напоминания на e-mail, уточняется в сообщении КМСП.
Цифровая платформа создана и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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