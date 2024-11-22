https://ria.ru/20241122/kadry-1985208696.html

Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек

Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек - РИА Новости, 22.11.2024

Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек

В формировании отраслевого заказа на текущий год приняло участие свыше 120 организаций из большинства регионов России, суммарно их потребность в обучении... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:15

2024-11-22T15:15

2024-11-22T15:48

россия

кадры

беспилотные авиационные системы (бас)

кадры для беспилотных авиационных систем

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В формировании отраслевого заказа на текущий год приняло участие свыше 120 организаций из большинства регионов России, суммарно их потребность в обучении потенциальных работников в области БАС составила 26 269 граждан, сообщили РИА Новости в АНО "Университет 2035".Именно такая потребность в обучении существует в этом году по программам дополнительного профессионального образования в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в соответствии с поступившими заявками от организаций и компаний, органов власти региональных и федеральных.Отраслевой заказ – это основной инструмент повышения качества подготовки кадров, так как именно на его основе оператор федерального проекта "Кадры для БАС" Университет 2035 формирует образовательные треки, в рамках которых далее проходит отбор программ провайдеров и выделяются места для обучения граждан.Срез запросов участников отраслевого заказа показал, что наибольший дефицит наблюдается в сфере эксплуатации БАС – в общей сложности, компаниям требовалось 23 227 сотрудников, причем, теперь это не только операторы БАС, но и специалисты по ремонту дронов, обслуживанию наземной инфраструктуры, обработке данных и так далее. В тройку востребованных позиций вошли также специальности сферы разработки и производства беспилотников, правда, здесь потребности на порядок ниже.Участниками отраслевого заказа этого года стали 47 организаций, реализующих профессиональную деятельность в сфере БАС, 44 органа исполнительной власти, 13 образовательных учреждений, три отраслевых сообщества и ассоциации БАС."Важно, что в этом году с заявками откликнулись разнопрофильные компании, организации и органы власти. И это позволяет оценить реальный спрос, обеспечить его кадрами и помочь в будущем развиваться отрасли. Именно на основании заявок от участников отраслевого заказа мы формируем требования к образовательным программам и отбираем на рынке самые лучшие – те, что в полной мере учитывают потребности реальных компаний. В итоге человек учится конкретно тому, что нужно отрасли и именно в его регионе", – поделился с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций БАС Алексей Степанов.

https://ria.ru/20241121/bas-1985056791.html

https://ria.ru/20241120/bas-1984852253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, кадры, беспилотные авиационные системы (бас)