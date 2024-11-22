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Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек - РИА Новости, 22.11.2024
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Кадры для беспилотных авиационных систем
 
15:15 22.11.2024 (обновлено: 15:48 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kadry-1985208696.html
Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек
Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек - РИА Новости, 22.11.2024
Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек
В формировании отраслевого заказа на текущий год приняло участие свыше 120 организаций из большинства регионов России, суммарно их потребность в обучении... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:15
2024-11-22T15:48
россия
кадры
беспилотные авиационные системы (бас)
кадры для беспилотных авиационных систем
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В формировании отраслевого заказа на текущий год приняло участие свыше 120 организаций из большинства регионов России, суммарно их потребность в обучении потенциальных работников в области БАС составила 26 269 граждан, сообщили РИА Новости в АНО "Университет 2035".Именно такая потребность в обучении существует в этом году по программам дополнительного профессионального образования в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в соответствии с поступившими заявками от организаций и компаний, органов власти региональных и федеральных.Отраслевой заказ – это основной инструмент повышения качества подготовки кадров, так как именно на его основе оператор федерального проекта "Кадры для БАС" Университет 2035 формирует образовательные треки, в рамках которых далее проходит отбор программ провайдеров и выделяются места для обучения граждан.Срез запросов участников отраслевого заказа показал, что наибольший дефицит наблюдается в сфере эксплуатации БАС – в общей сложности, компаниям требовалось 23 227 сотрудников, причем, теперь это не только операторы БАС, но и специалисты по ремонту дронов, обслуживанию наземной инфраструктуры, обработке данных и так далее. В тройку востребованных позиций вошли также специальности сферы разработки и производства беспилотников, правда, здесь потребности на порядок ниже.Участниками отраслевого заказа этого года стали 47 организаций, реализующих профессиональную деятельность в сфере БАС, 44 органа исполнительной власти, 13 образовательных учреждений, три отраслевых сообщества и ассоциации БАС."Важно, что в этом году с заявками откликнулись разнопрофильные компании, организации и органы власти. И это позволяет оценить реальный спрос, обеспечить его кадрами и помочь в будущем развиваться отрасли. Именно на основании заявок от участников отраслевого заказа мы формируем требования к образовательным программам и отбираем на рынке самые лучшие – те, что в полной мере учитывают потребности реальных компаний. В итоге человек учится конкретно тому, что нужно отрасли и именно в его регионе", – поделился с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций БАС Алексей Степанов.
https://ria.ru/20241121/bas-1985056791.html
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россия, кадры, беспилотные авиационные системы (бас)
Россия, Кадры, Беспилотные авиационные системы (БАС), Кадры для беспилотных авиационных систем

Отраслевой заказ на подготовку кадров для БАС превысил 26 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦентр практической подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем
Центр практической подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Центр практической подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В формировании отраслевого заказа на текущий год приняло участие свыше 120 организаций из большинства регионов России, суммарно их потребность в обучении потенциальных работников в области БАС составила 26 269 граждан, сообщили РИА Новости в АНО "Университет 2035".
Именно такая потребность в обучении существует в этом году по программам дополнительного профессионального образования в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем в соответствии с поступившими заявками от организаций и компаний, органов власти региональных и федеральных.
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Отраслевой заказ – это основной инструмент повышения качества подготовки кадров, так как именно на его основе оператор федерального проекта "Кадры для БАС" Университет 2035 формирует образовательные треки, в рамках которых далее проходит отбор программ провайдеров и выделяются места для обучения граждан.
Срез запросов участников отраслевого заказа показал, что наибольший дефицит наблюдается в сфере эксплуатации БАС – в общей сложности, компаниям требовалось 23 227 сотрудников, причем, теперь это не только операторы БАС, но и специалисты по ремонту дронов, обслуживанию наземной инфраструктуры, обработке данных и так далее. В тройку востребованных позиций вошли также специальности сферы разработки и производства беспилотников, правда, здесь потребности на порядок ниже.
Участниками отраслевого заказа этого года стали 47 организаций, реализующих профессиональную деятельность в сфере БАС, 44 органа исполнительной власти, 13 образовательных учреждений, три отраслевых сообщества и ассоциации БАС.
"Важно, что в этом году с заявками откликнулись разнопрофильные компании, организации и органы власти. И это позволяет оценить реальный спрос, обеспечить его кадрами и помочь в будущем развиваться отрасли. Именно на основании заявок от участников отраслевого заказа мы формируем требования к образовательным программам и отбираем на рынке самые лучшие – те, что в полной мере учитывают потребности реальных компаний. В итоге человек учится конкретно тому, что нужно отрасли и именно в его регионе", – поделился с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций БАС Алексей Степанов.
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