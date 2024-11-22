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Иракские группировки заявили об обстреле юга Израиля
Иракские группировки заявили об обстреле юга Израиля - РИА Новости, 22.11.2024
Иракские группировки заявили об обстреле юга Израиля
Иракские шиитские военизированные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" сообщили о новом обстреле юга Израиля, несмотря на приказ властей... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:29
2024-11-22T00:29
2024-11-22T00:29
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Иракские шиитские военизированные группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" сообщили о новом обстреле юга Израиля, несмотря на приказ властей усилить контроль за безопасностью в стране после израильских угроз. "В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации и в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием в отношении гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" вечером в четверг, 21 ноября, атаковали военную цель на юге оккупированных территорий с использованием беспилотников", - говорится в заявлении в их Telegram-канале. Группировки указали, что продолжат "операции по уничтожению опорных пунктов противника". Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани после возложения Израилем на Багдад ответственности за обстрелы израильской территории проираскими группировками приказал силам безопасности усилить контроль, чтобы положить конец использованию военной силы вне контроля государства.
https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html
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в мире, израиль, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иракские группировки заявили об обстреле юга Израиля
Иракские группировки сообщили об обстреле Израиля после предупреждения властей