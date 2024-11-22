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В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы - РИА Новости, 22.11.2024
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10:37 22.11.2024 (обновлено: 10:49 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/izhevsk-1985140978.html
В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы
В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы - РИА Новости, 22.11.2024
В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы
Маршрутный автобус с 50 пассажирами в салоне столкнулся с иномаркой в Ижевске и, пробив ограждение, въехал на территорию школы, медицинская помощь понадобилась... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:37
2024-11-22T10:49
происшествия
авто
ижевск
гибдд мвд рф
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УФА, 22 ноя - РИА Новости. Маршрутный автобус с 50 пассажирами в салоне столкнулся с иномаркой в Ижевске и, пробив ограждение, въехал на территорию школы, медицинская помощь понадобилась водителю общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии. По данным пресс-службы, около 7.55 (6.55 мск) на улице Советская 62-летний водитель автобуса "МАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 47-летнего мужчины с последующим наездом автобуса и автомобиля на дорожные ограждения, заборное ограждение, дерево. "В результате ДТП водителю автобуса "МАЗ" оказана разовая медицинская помощь. В момент ДТП в салоне маршрутного транспорта находилось около 50 пассажиров, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины выясняются", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости уточнили, что автобус въехал на территорию школы.
https://ria.ru/20241120/arest-1984882268.html
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происшествия, авто, ижевск, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Ижевск, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы

ГИБДД: в Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы

© Фото : Госавтоинспекция Удмуртии/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 22 ноября 2024
Место ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Госавтоинспекция Удмуртии/Telegram
Место ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 22 ноября 2024
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УФА, 22 ноя - РИА Новости. Маршрутный автобус с 50 пассажирами в салоне столкнулся с иномаркой в Ижевске и, пробив ограждение, въехал на территорию школы, медицинская помощь понадобилась водителю общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии.
По данным пресс-службы, около 7.55 (6.55 мск) на улице Советская 62-летний водитель автобуса "МАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 47-летнего мужчины с последующим наездом автобуса и автомобиля на дорожные ограждения, заборное ограждение, дерево.
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"В результате ДТП водителю автобуса "МАЗ" оказана разовая медицинская помощь. В момент ДТП в салоне маршрутного транспорта находилось около 50 пассажиров, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины выясняются", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что автобус въехал на территорию школы.
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ПроисшествияАвтоИжевскГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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