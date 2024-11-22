https://ria.ru/20241122/izhevsk-1985140978.html

В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы

В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы - РИА Новости, 22.11.2024

В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и въехал на территорию школы

Маршрутный автобус с 50 пассажирами в салоне столкнулся с иномаркой в Ижевске и, пробив ограждение, въехал на территорию школы, медицинская помощь понадобилась... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:37

2024-11-22T10:37

2024-11-22T10:49

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авто

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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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УФА, 22 ноя - РИА Новости. Маршрутный автобус с 50 пассажирами в салоне столкнулся с иномаркой в Ижевске и, пробив ограждение, въехал на территорию школы, медицинская помощь понадобилась водителю общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии. По данным пресс-службы, около 7.55 (6.55 мск) на улице Советская 62-летний водитель автобуса "МАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 47-летнего мужчины с последующим наездом автобуса и автомобиля на дорожные ограждения, заборное ограждение, дерево. "В результате ДТП водителю автобуса "МАЗ" оказана разовая медицинская помощь. В момент ДТП в салоне маршрутного транспорта находилось около 50 пассажиров, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины выясняются", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости уточнили, что автобус въехал на территорию школы.

https://ria.ru/20241120/arest-1984882268.html

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происшествия, авто, ижевск, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом