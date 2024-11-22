https://ria.ru/20241122/ispaniya-1985259170.html

Испания готовит план обороны на случай военных рисков

Испания готовит план обороны на случай военных рисков - РИА Новости, 22.11.2024

Испания готовит план обороны на случай военных рисков

Правительство Испании готовит первый специальный национальный план гражданской обороны на случай "военных рисков", сообщила в пятницу газета 20minutos со... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:34

2024-11-22T18:34

2024-11-22T18:34

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МАДРИД, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Испании готовит первый специальный национальный план гражданской обороны на случай "военных рисков", сообщила в пятницу газета 20minutos со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел страны. Согласно изданию, "первый специальный план по защите граждан перед лицом возможной войны является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны, пятилетней инициативы, одобренной Советом национальной безопасности 15 октября, которая будет опубликована "в ближайшее время" в Официальном государственном вестнике". Отмечается, что власти Испании следуют примерам других европейских стран, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция, которые уже начали распространять среди своих граждан рекомендации по действиям в случае военного кризиса. Так, в разработке испанского плана принимают участие, в частности, сотрудники национального управления гражданской обороны и министерства обороны. Конечной целью является создание специального документа, который будет инструктировать население о том, что делать в случае возникновения опасности в результате военного конфликта. Этот документ будет основан на других подобных уже существующих руководствах, которые были разработаны для борьбы с более распространенными в Испании катастрофами, будь то пожары, извержения или наводнения.

https://rsport.ria.ru/20241111/futbol-1983014670.html

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