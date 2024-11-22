https://ria.ru/20241122/iran-1985265336.html

Иранский политолог призвал США прекратить вооружать Украину

Иранский политолог призвал США прекратить вооружать Украину - РИА Новости, 22.11.2024

Иранский политолог призвал США прекратить вооружать Украину

После испытания Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" Вашингтону и западным странам стоит прекратить вооружать Киев, вместо эскалации конфликта на РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:15

2024-11-22T19:15

2024-11-22T19:15

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ТЕГЕРАН, 22 ноя – РИА Новости. После испытания Москвой ракетных систем средней дальности "Орешник" Вашингтону и западным странам стоит прекратить вооружать Киев, вместо эскалации конфликта на Украине принять выдвигаемые российской стороной условия мира и сесть за стол переговоров, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Это новый этап украинского конфликта, ставший результатом авантюрной политики США, и лучший выход для Запада и США - вместо эскалации этого конфликта прийти к реалистичным переговорам, приняв все условия России", - сказал Модаббер. По словам эксперта, происходящее - "игра со стопроцентным проигрышем для США", поэтому Вашингтону лучше как можно быстрее прекратить продолжать вооружение Киева и принять все условия, которые озвучивал Путин для установления полного мира на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241122/mery-1985243416.html

https://ria.ru/20241122/tusk-1985194226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире