https://ria.ru/20241122/iran-1985161435.html

В Иране заявили о политической смерти израильского режима

В Иране заявили о политической смерти израильского режима - РИА Новости, 22.11.2024

В Иране заявили о политической смерти израильского режима

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля свидетельствует о "политической смерти"... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:15

2024-11-22T12:15

2024-11-22T12:15

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ТЕГЕРАН, 22 ноя – РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля свидетельствует о "политической смерти" израильского режима, об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал-майор Хосейн Салами. Международный уголовный суд (МУС) в четверг выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. "Решение (МУС - ред.) о задержании властей израильского режима (свидетельствует - ред.) о политической смерти этого режима... Мир закрыл свои двери для этого преступного режима, и (настало - ред.) время для морской, сухопутной и воздушной экономической блокады этого режима, особенно со стороны исламских государств", - приводит слова Салами агентство YJC. Канцелярия израильского премьер-министра в ответ на решение МУС обвинила его в предвзятости и антисемитизме. Прокурор МУС Карим Хан в связи с выдачей ордеров на арест призвал все страны-участницы к сотрудничеству с судом и соблюдению своих обязательств по Римскому статуту. Он также сообщил, что прокуратура продолжает проводить независимое и беспристрастное расследование ситуации в Палестине. В мае прокурор сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

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Варвара Скокшина

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