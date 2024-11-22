Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ
Тегеран запустит новые центрифуги в ответ на антииранскую резолюцию МАГАТЭ
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 ноя — РИА Новости. Тегеран запустит новые центрифуги по обогащению урана в ответ на антииранскую резолюцию МАГАТЭ, сообщил МИД исламской республики в Telegram-канале.
"Глава Организации по атомной энергии Ирана (Мохаммад Эслами. — Прим. ред.) распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг различных типов", — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
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Как напомнили в МИД, Тегеран на разных уровнях предупреждал, что на любые антииранские меры и использование Совета управляющих МАГАТЭ для продвижения нелегитимных политических целей последует ответ.
Агентство France-Presse накануне сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, одобрили 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 государств воздержались.
По данным Reuters, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить "всеобъемлющий" доклад по Ирану к весне 2025 года.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран пойдет на решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.