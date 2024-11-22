https://ria.ru/20241122/inoagent-1985282057.html

Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду"

Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду" - РИА Новости, 23.11.2024

Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду"

Экс-депутат Госдумы Олег Шеин* исключен из партии "Справедливая Россия - За правду" после признания иноагентом, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-22T20:36

2024-11-22T20:36

2024-11-23T00:26

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астраханская область

госдума рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Олег Шеин* исключен из партии "Справедливая Россия - За правду" после признания иноагентом, сообщили в пресс-службе партии. Ранее министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Олега Шеина*. "Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" принял решение исключить из партии члена Совета регионального отделения партии в Астраханской области О.В. Шеина*", - сказано в сообщении. Отмечается, что с 2022 года публичная риторика Шеина* шла вразрез с деятельностью партии, и демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики РФ не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии. Кроме того, сообщается, что 25 июня 2024 года Шеину* решением Президиума Центрального совета партии было объявлено партийное взыскание – строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию, а на XIV Съезде СРЗП он был выведен из состава Центрального совета партии. "Двадцать второго ноября 2024 года О.В. Шеин* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов. Исходя из этого, дальнейшее нахождение О.В. Шеина* в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред её политическим интересам", - говорится в сообщении.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241108/reestr-1982734583.html

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россия, астраханская область, госдума рф