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Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду" - РИА Новости, 23.11.2024
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20:36 22.11.2024 (обновлено: 00:26 23.11.2024)
https://ria.ru/20241122/inoagent-1985282057.html
Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду"
Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду" - РИА Новости, 23.11.2024
Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду"
Экс-депутат Госдумы Олег Шеин* исключен из партии "Справедливая Россия - За правду" после признания иноагентом, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T20:36
2024-11-23T00:26
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астраханская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Олег Шеин* исключен из партии "Справедливая Россия - За правду" после признания иноагентом, сообщили в пресс-службе партии. Ранее министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Олега Шеина*. "Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" принял решение исключить из партии члена Совета регионального отделения партии в Астраханской области О.В. Шеина*", - сказано в сообщении. Отмечается, что с 2022 года публичная риторика Шеина* шла вразрез с деятельностью партии, и демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики РФ не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии. Кроме того, сообщается, что 25 июня 2024 года Шеину* решением Президиума Центрального совета партии было объявлено партийное взыскание – строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию, а на XIV Съезде СРЗП он был выведен из состава Центрального совета партии. "Двадцать второго ноября 2024 года О.В. Шеин* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов. Исходя из этого, дальнейшее нахождение О.В. Шеина* в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред её политическим интересам", - говорится в сообщении.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241108/reestr-1982734583.html
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россия, астраханская область, госдума рф
Россия, Астраханская область, Госдума РФ
Политика Шеина* исключили из партии "Справедливая Россия - За правду"

Признанный иноагентом экс-депутат Госдумы Шеин исключен из "Справедливой России"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОлег Шеин*
Олег Шеин* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Шеин*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Олег Шеин* исключен из партии "Справедливая Россия - За правду" после признания иноагентом, сообщили в пресс-службе партии.
Ранее министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Олега Шеина*.
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"Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" принял решение исключить из партии члена Совета регионального отделения партии в Астраханской области О.В. Шеина*", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с 2022 года публичная риторика Шеина* шла вразрез с деятельностью партии, и демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики РФ не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии.
Кроме того, сообщается, что 25 июня 2024 года Шеину* решением Президиума Центрального совета партии было объявлено партийное взыскание – строгий выговор за его публичную позицию в социальных сетях, дискредитирующую партию, а на XIV Съезде СРЗП он был выведен из состава Центрального совета партии.
"Двадцать второго ноября 2024 года О.В. Шеин* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов. Исходя из этого, дальнейшее нахождение О.В. Шеина* в рядах партии, в руководящих органах регионального отделения Астраханской области дискредитирует партию и наносит вред её политическим интересам", - говорится в сообщении.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РоссияАстраханская областьГосдума РФ
 
 
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