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В Британии заявили об опасной игре с Россией на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
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20:26 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/igra-1985279889.html
В Британии заявили об опасной игре с Россией на Украине
В Британии заявили об опасной игре с Россией на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
В Британии заявили об опасной игре с Россией на Украине
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и эскалации конфликта на Украине будущее Европы и Киева выглядит очень плачевно, пишет британский... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:26
2024-11-22T20:26
ракета "орешник"
в мире
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сша
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и эскалации конфликта на Украине будущее Европы и Киева выглядит очень плачевно, пишет британский политолог и журналист Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft."Это опасная игра, потому что ракеты (которые наводятся на цель американским персоналом) рискуют разозлить Россию, не оказав действительно важной помощи Украине", — пишет он.По мнению Ливена, полная путаница в британских и европейских представлениях о военных реалиях украинского конфликта и роли Европы во многом объясняется жалким невежеством в военных вопросах со стороны политиков — а следовательно, и правительств, — которые, за редчайшими исключениями, сами никогда не служили в армии, не удосужились изучить военные вопросы или не посвятили себя серьезному изучению какой-либо зарубежной страны."Многие уже совсем потеряли голову и бегают по кругу. У других, как у поляков и прибалтов, голова крепко прикручена, но задом наперед", — резюмировал Ливен.Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20241122/rakety-1985262584.html
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ракета "орешник", в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Ракета "Орешник", В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Британии заявили об опасной игре с Россией на Украине

Responsible Statecraft: опасная игра с Россией не поможет Украине

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и эскалации конфликта на Украине будущее Европы и Киева выглядит очень плачевно, пишет британский политолог и журналист Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft.
"Это опасная игра, потому что ракеты (которые наводятся на цель американским персоналом) рискуют разозлить Россию, не оказав действительно важной помощи Украине", — пишет он.
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По мнению Ливена, полная путаница в британских и европейских представлениях о военных реалиях украинского конфликта и роли Европы во многом объясняется жалким невежеством в военных вопросах со стороны политиков — а следовательно, и правительств, — которые, за редчайшими исключениями, сами никогда не служили в армии, не удосужились изучить военные вопросы или не посвятили себя серьезному изучению какой-либо зарубежной страны.
"Многие уже совсем потеряли голову и бегают по кругу. У других, как у поляков и прибалтов, голова крепко прикручена, но задом наперед", — резюмировал Ливен.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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Ракета "Орешник"В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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