https://ria.ru/20241122/harkov-1985289411.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 22.11.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв раздался в пятницу в Харькове на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:39

2024-11-22T21:39

2024-11-22T21:40

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в Харькове на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21.30 мск тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном. Официальной информации о взрыве не поступало.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html

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харьков

сумская область

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Дарья Буймова

в мире, украина, харьков, сумская область