https://ria.ru/20241122/harkov-1985289411.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 22.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв раздался в пятницу в Харькове на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:39
2024-11-22T21:39
2024-11-22T21:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в Харькове на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21.30 мск тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном. Официальной информации о взрыве не поступало.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Сумская область
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв