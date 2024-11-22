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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 22.11.2024 (обновлено: 21:40 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/harkov-1985289411.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 22.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв раздался в пятницу в Харькове на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:39
2024-11-22T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
сумская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в Харькове на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21.30 мск тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном. Официальной информации о взрыве не поступало.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html
украина
харьков
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в мире, украина, харьков, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Сумская область
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв

© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в Харькове на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21.30 мск тревога звучит в Харьковской и Сумской областях.
"Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном.
Официальной информации о взрыве не поступало.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы
12 мая, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковСумская область
 
 
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